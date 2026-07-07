Cristiano Ronaldo ghi bao nhiêu bàn thắng, chơi bao nhiêu trận ở World Cup?

Cristiano Ronaldo đã ghi bàn ở cả 6 lần tham dự World Cup trong sự nghiệp. (Ảnh: FIFA)

Theo thống kê của Opta, Cristiano Ronaldo đã thi đấu tổng cộng 27 trận, ghi 11 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo sau 6 lần tham dự World Cup kể từ năm 2006 tới 2026.

Ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2006, Cristiano Ronaldo đã ghi 1 bàn vào lưới Iran và ra sân 6 trận trên hành trình giành hạng tư của ĐT Bồ Đào Nha.

Tới World Cup 2010, Cristiano Ronaldo ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo ở trận gặp CHDCND Triều Tiên. Tiền đạo này cũng thi đấu 4 trận trước khi ĐT Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 16 đội.

World Cup 2014 chứng kiến Cristiano Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, CR7 vẫn có 1 bàn thắng vào lưới Ghana, 1 pha kiến tạo trước Mỹ và thi đấu 3 trận.

Kỳ World Cup bùng nổ nhất về bàn thắng của Cristiano Ronaldo là vào năm 2018. Khi đó, siêu sao người Bồ Đào Nha lập hat-trick vào lưới Tây Ban Nha và ghi 1 bàn vào lưới Morocco. Tiền đạo này cũng thi đấu 4 trận trước khi đội nhà thua Uruguay ở vòng 16 đội.

Tại World Cup 2022, Cristiano Ronaldo thi đấu 5 trận và ghi 1 bàn thắng vào lưới Ghana. ĐT Bồ Đào Nha vào tới tứ kết và dừng bước sau thất bại trước Morocco.

Bàn thắng vào lưới Croatia là pha lập công cuối cùng của Cristiano Ronaldo tại World Cup. (Ảnh: Reuters)

Cristiano Ronaldo bật khóc sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

World Cup 2026 đã chứng kiến Cristiano Ronaldo ghi cú đúp vào lưới Uzbekistan và 1 bàn thắng từ chấm phạt đền. Siêu sao 41 tuổi thi đấu 5 trận trước khi ĐT Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 16 đội.

Trong số 11 bàn thắng của Cristino Ronaldo tại World Cup, tất cả đều diễn ra ở vòng bảng ngoại trừ bàn thắng cuối cùng – cú đá phạt đền thành công trong trận Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Hiện tại, Cristiano Ronaldo đang nắm giữ kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Đây cũng được xem là di sản để đời của CR7 tại đấu trường World Cup.

Sau trận thua Tây Ban Nha vừa qua, Cristiano Ronaldo đã xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng của bản thân nhưng chưa đưa ra quyết định chia tay ĐT Bồ Đào Nha.