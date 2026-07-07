World Cup 2026 sạch bóng các đội đồng chủ nhà

3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada đều dừng bước sau vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Cả 3 đội đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đều dừng bước tại vòng 16 đội World Cup 2026. Trước đó, cả 3 đội tuyển đều nhận được nhiều kỳ vọng khi có màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng và vòng 32 đội.

Canada là đội đồng chủ nhà đầu tiên phải nói lời chia tay với World Cup 2026 khi thất bại 0-3 trong trận gặp Morocco hôm 5/7. Tiền vệ Azzedine Ounahi lập cú đúp còn tiền đạo Soufiane Rahimi có pha làm bàn ở phút bù giờ để giúp đại diện châu Phi tiến vào tứ kết gặp Pháp.

Mexico là đội chủ nhà thứ hai dừng bước tại vòng 16 đội World Cup 2026. Dù nắm lợi thế sân nhà, được chơi hơn người trong hiệp 2 và tạo ra không ít cơ hội nhưng Mexico vẫn thua Anh 2-3 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở hôm 6/7.

Mỹ là đội chủ nhà nhận được nhiều kỳ vọng nhất tại vòng 16 đội World Cup 2026. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mauricio Pochettino đã đánh mất chính mình, mắc những sai lầm tai hại và thua đậm 1-4 khi chạm trán Bỉ vào ngày 7/7.

Thất bại của 3 đội chủ nhà World Cup 2026 tại vòng 16 đội cũng chỉ ra khoảnh cách trình độ giữa bóng đá khu vực Bắc Mỹ với những nền bóng đá giàu truyền thống hơn là châu Âu và châu Phi.