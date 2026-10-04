Quy định đặc biệt về trận đấu Việt Nam vs Malaysia ở FIFA ASEAN Cup

ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu với ĐT Malaysia ở FIFA ASEAN Cup 2026, trận đấu tranh hạng ba của giải. Màn so tài này sẽ diễn ra trên sân Bung Karno ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 5/10. Sau đó, trận chung kết cũng diễn ra trên sân đấu này giữa 2 đội tuyển Indonesia và Thái Lan.

Ảnh: CTV Đức Cường.

Thông thường, trong những giải đấu mà chung kết và tranh hạng ba diễn ra cùng ngày và cùng trên một sân vận động, trận tranh hạng ba sẽ không có hiệp phụ. Nếu 2 đội hòa nhau sau 90 phút chính thức sẽ thi đấu luân lưu ngay. Điều này nhằm giảm tần suất thi đấu trước trận chung kết, giúp trận đấu quan trọng nhất của giải diễn ra trong điều kiện mặt sân lý tưởng nhất có thể.

Tuy nhiên, FIFA đã đưa ra quy định khác cho trận tranh hạng ba của FIFA ASEAN Cup 2026 giữa 2 đội Việt Nam vs Malaysia. Theo đó, trận đấu này vẫn sẽ có hiệp phụ trong trường hợp 2 đội hòa nhau sau 90 phút. Nếu không phân định được thắng thua sau hiệp phụ, trận đấu sẽ bước vào loạt luân lưu.

Điều này sẽ khiến HLV Kim Sang Sik và các cộng sự ở ban huấn luyện của ĐT Việt Nam phải có những toan tính kỹ lưỡng trước trận đấu, nhất là khi ĐT Việt Nam đang thiếu nhiều cầu thủ vì chấn thương trong khi thể lực của các nhân tố còn lại cũng đã bị bào mòn đáng kể.

Màn so tài Việt Nam vs Malaysia ở FIFA ASEAN Cup 2026, trận tranh hạng ba của giải sẽ diễn ra lúc 16h ngày 5/10. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.