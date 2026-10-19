Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 19/10, những màn so tài tiếp theo của giải bóng chuyền nữ VĐQG Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra trải dài ở các khung giờ từ 12h đến 20h tại nhà thi đấu Vĩnh Long.

Ảnh: CLB bóng chuyền nữ Long An.

Khung 12h là trận Hà Nội gặp Thanh Hóa, vào lúc 14h30 là màn đọ sức giữa Long An và Ninh Bình. Trận Hưng Yên đấu Vietin Bank bắt đầu lúc 17h trong khi trận đấu muộn nhất trong ngày diễn ra lúc 20h giữa Thông tin và Hóa chất Đức Giang.

Trong bối cảnh Hà Nội và Hóa chất Đức Giang đã chắc chắn có mặt ở bán kết, Sự chú ý sẽ dồn vào các đội Long An, Ninh Bình và Thông tin, những đội vẫn đang cạnh tranh cho một vị trí trong tốp bốn. Trong đó, trận đấu Long An gặp Ninh Bình sẽ mang ý nghĩa rất quan trọng. Nếu Long An thắng, đội bóng này xem như cũng sẽ chắc chắn có vé vào bán kết.

Theo thể thức, 4 đội dẫn đầu sẽ giành quyền vào bán kết, trong khi đội đứng thứ 8 chung cuộc phải xuống thi đấu ở giải bóng chuyền A1 Quốc gia mùa giải sau. Vòng bán kết và những trận phân hạng sẽ diễn ra trong các ngày 24 và 25/10.