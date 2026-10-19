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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/10

Thứ Hai, 07:00, 19/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/10, trận đấu cuối cùng của vòng 4 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/10, trận đấu cuối cùng của vòng 4 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra giữa 2 đội CLB Công an TP.HCM và Thể Công Viettel. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 18h.

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Xét về phong độ, CLB Công an TP.HCM đang có phần nhỉnh hơn khi đại diện miền Nam đã có được 2 trận hòa kể từ khi các giải đấu cấp CLB trở lại sau FIFA Days.

Trong khi đó, Thể Công Viettel là đội để thua cả 2 trận gần nhất. Trước đó, đội bóng miền Bắc cũng có 2 trận không biết đến chiến thắng.

Với phong độ tốt hơn lại thi đấu trên sân nhà ở Bình Dương, CLB Công an TP.HCM được nhận định sẽ có nhiều cơ hội để giành trọn vẹn 3 điểm.

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Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/10, giải hạng Ba Quốc gia sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của vòng 3 khi Trẻ Ninh Bình sẽ chạm trán Bình Định FC trên sân Đan Phượng lúc 15h.

Ở giải giao hữu quốc tế U14 Cúp Trường An 2026 diễn ra tại Trung Quốc, U14 PVF sẽ bước vào trận bán kết gặp U14 Assumption United. Trận đấu bắt đầu lúc 14h30.

PV/VOV.VN
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