Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/10: “Gà trống” lâm nguy

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/10 được người hâm mộ quan tâm khi Tottenham tiếp tục được kỳ vọng sẽ khởi sắc sau chuỗi trận đáng thất vọng đầu mùa. Tottenham đang đứng cuối bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, mới giành được 3 điểm và chưa có bất kỳ chiến thắng nào.

Tottenham sẽ có trận đấu khó khăn trước Coventry.

Nếu không thể nhanh chóng vực dậy, Tottenham hoàn toàn có nguy cơ bị nhóm trên tách tốp để rồi phải chạy đua trụ hạng vào cuối mùa. Vì vậy, màn so tài với tân binh Coventry là cơ hội rất tốt để “gà trống” tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải, đồng thời là cú hích để trở lại đường đua.

Tuy nhiên, Coventry đang có phong độ rất ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp để thoát khỏi nhóm cuối. Với việc đang có phong độ cao, Coventry hoàn toàn có thể tiếp tục tạo nên bất ngờ dù phải làm khách trên sân của Tottenham.

Bên cạnh ngoại hạng Anh, Serie A hay La Liga đều có những trận đấu muộn để kết thúc vòng đấu. Các trận đấu này sẽ diễn ra vào đêm ngày 19/10 và rạng sáng ngày 20/10.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 19/10:

Ngoại hạng Anh

20/10 2h00 Tottenham - Coventry

Serie A

19/10 23h30 Monza - Cagliari

20/10 1h45 Parma - Torino

La Liga

20/10 2h00 Getafe - Rayo Vallecano

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