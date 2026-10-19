English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/10: “Gà trống” lâm nguy

Thứ Hai, 09:25, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/10 nhận được sự chú ý với trận đấu muộn vòng 7 ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/10 được người hâm mộ quan tâm khi Tottenham tiếp tục được kỳ vọng sẽ khởi sắc sau chuỗi trận đáng thất vọng đầu mùa. Tottenham đang đứng cuối bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, mới giành được 3 điểm và chưa có bất kỳ chiến thắng nào.

lich thi dau bong da hom nay 19 10 ga trong lam nguy hinh anh 1
Tottenham sẽ có trận đấu khó khăn trước Coventry.

Nếu không thể nhanh chóng vực dậy, Tottenham hoàn toàn có nguy cơ bị nhóm trên tách tốp để rồi phải chạy đua trụ hạng vào cuối mùa. Vì vậy, màn so tài với tân binh Coventry là cơ hội rất tốt để “gà trống” tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải, đồng thời là cú hích để trở lại đường đua.

Tuy nhiên, Coventry đang có phong độ rất ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp để thoát khỏi nhóm cuối. Với việc đang có phong độ cao, Coventry hoàn toàn có thể tiếp tục tạo nên bất ngờ dù phải làm khách trên sân của Tottenham.

Bên cạnh ngoại hạng Anh, Serie A hay La Liga đều có những trận đấu muộn để kết thúc vòng đấu. Các trận đấu này sẽ diễn ra vào đêm ngày 19/10 và rạng sáng ngày 20/10.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 19/10:

Ngoại hạng Anh

20/10 2h00 Tottenham - Coventry

Serie A

19/10 23h30 Monza - Cagliari

20/10 1h45 Parma - Torino

La Liga

20/10 2h00 Getafe - Rayo Vallecano

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB
bang-xep-hang-la-liga-moi-nhat-hom-nay-19-10.jpg

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 sau vòng 9 chứng kiến Barca duy trì vị trí số một với thành tích toàn thắng, trong khi Atletico Madrid và Real Madrid lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.

 

Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CA TP.HCM vs Thể Công Viettel
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CA TP.HCM vs Thể Công Viettel

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CA TP.HCM vs Thể Công Viettel, diễn ra lúc 18h ngày 19/10/2026 trên sân Bình Dương, TP.HCM.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CA TP.HCM vs Thể Công Viettel

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CA TP.HCM vs Thể Công Viettel

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CA TP.HCM vs Thể Công Viettel, diễn ra lúc 18h ngày 19/10/2026 trên sân Bình Dương, TP.HCM.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 19/10
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 19/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 19/10, những màn so tài tiếp theo của giải bóng chuyền nữ VĐQG Việt Nam năm 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 19/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 19/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 19/10, những màn so tài tiếp theo của giải bóng chuyền nữ VĐQG Việt Nam năm 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/10
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/10, trận đấu cuối cùng của vòng 4 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/10, trận đấu cuối cùng của vòng 4 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra.

Lý do CLB CAHN phải nhận thất bại trước Hà Nội FC ở vòng 4 V-League 2026/27
Lý do CLB CAHN phải nhận thất bại trước Hà Nội FC ở vòng 4 V-League 2026/27

VOV.VN - HLV Mano Polking lý giải nguyên nhân khiến CLB CAHN để thua 1-2 trước Hà Nội FC ở màn so tài thuộc khuôn khổ vòng 4 V-League 2026/27 trên sân Hàng Đẫy tối 18/10.

Lý do CLB CAHN phải nhận thất bại trước Hà Nội FC ở vòng 4 V-League 2026/27

Lý do CLB CAHN phải nhận thất bại trước Hà Nội FC ở vòng 4 V-League 2026/27

VOV.VN - HLV Mano Polking lý giải nguyên nhân khiến CLB CAHN để thua 1-2 trước Hà Nội FC ở màn so tài thuộc khuôn khổ vòng 4 V-League 2026/27 trên sân Hàng Đẫy tối 18/10.

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Ninh Bình soán ngôi của CAHN
Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Ninh Bình soán ngôi của CAHN

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất sau vòng 4 chứng kiến Ninh Bình vươn lên dẫn đầu với 10 điểm, trong khi CAHN tụt xuống vị trí thứ hai sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC.

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Ninh Bình soán ngôi của CAHN

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Ninh Bình soán ngôi của CAHN

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất sau vòng 4 chứng kiến Ninh Bình vươn lên dẫn đầu với 10 điểm, trong khi CAHN tụt xuống vị trí thứ hai sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế