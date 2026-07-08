English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam đá trận ra quân AFF ASEAN Cup 2026 trên đất Thái Lan

Thứ Tư, 08:51, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Việt Nam thi đấu trận ra quân AFF ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste trên sân vận động Chonburi tại Thái Lan.

Mới đây, LĐBĐ Timor Leste (FFTL) đã chính thức xác nhận sử dụng SVĐ Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà cho các trận đấu của ĐT Timor Leste tại AFF ASEAN Cup 2026.

chInh thUc Dt viet nam da tran ra quan aff asean cup 2026 tren dat thai lan hinh anh 1
ĐT Timor Leste chọn SVĐ Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà tại AFF ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Theo lịch thi đấu, Timor Leste là đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam tại vòng bảng. Với việc FFTL lựa chọn sân Chonburi làm sân nhà, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu trận ra quân trên sân vận động Chonburi (Thái Lan) vào ngày 24/7.

Do sân vận động quốc gia của Timor Leste hiện chưa đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức của giải đấu, đội tuyển nước này trong những năm gần đây thường đăng ký thi đấu các trận sân nhà tại Thái Lan hoặc Malaysia. Tại AFF ASEAN Cup 2026, FFTL tiếp tục lựa chọn sân Chonburi làm địa điểm tổ chức các trận đấu trên sân nhà.

chInh thUc Dt viet nam da tran ra quan aff asean cup 2026 tren dat thai lan hinh anh 2
Ảnh: VFF

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc) nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu. Sau trận đấu tập đầu tiên với Siheung FC, chiều nay (8/7) toàn đội sẽ bước vào bài kiểm tra tiếp theo gặp Yongin FC (K-League 2). Đây là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn, giúp Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, rà soát các phương án chiến thuật và hoàn thiện đội hình hướng tới AFF ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, sau trận đấu với Yongin FC, ĐT Việt Nam sẽ còn một trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC (K-League 1) vào ngày 13/7 trước khi trở về nước.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng thông qua trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên vào ngày 18/7, trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan) vào ngày 24/7.

chInh thUc Dt viet nam da tran ra quan aff asean cup 2026 tren dat thai lan hinh anh 3
Thông báo bán vé trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar
chInh thUc Dt viet nam da tran ra quan aff asean cup 2026 tren dat thai lan hinh anh 4
Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại AFF ASEAN Cup 2026.
PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài trận thứ hai trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài trận thứ hai trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Đỗ Hoàng Hên nói lời đanh thép về mục tiêu vô địch ASEAN Cup cùng ĐT Việt Nam
Đỗ Hoàng Hên nói lời đanh thép về mục tiêu vô địch ASEAN Cup cùng ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên khẳng định quyết tâm thi đấu tốt và cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Đỗ Hoàng Hên nói lời đanh thép về mục tiêu vô địch ASEAN Cup cùng ĐT Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên nói lời đanh thép về mục tiêu vô địch ASEAN Cup cùng ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên khẳng định quyết tâm thi đấu tốt và cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

ĐT Myanmar bổ nhiệm thầy cũ của Công Phượng trước ngày đấu ĐT Việt Nam
ĐT Myanmar bổ nhiệm thầy cũ của Công Phượng trước ngày đấu ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Myanmar có HLV mới trước trận giao hữu với ĐT Việt Nam khi bổ nhiệm HLV Jorn Andersen ngồi "ghế nóng".

ĐT Myanmar bổ nhiệm thầy cũ của Công Phượng trước ngày đấu ĐT Việt Nam

ĐT Myanmar bổ nhiệm thầy cũ của Công Phượng trước ngày đấu ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Myanmar có HLV mới trước trận giao hữu với ĐT Việt Nam khi bổ nhiệm HLV Jorn Andersen ngồi "ghế nóng".

Tiền đạo ĐT Việt Nam nói lời gan ruột khi ghi bàn trước đội bóng Hàn Quốc
Tiền đạo ĐT Việt Nam nói lời gan ruột khi ghi bàn trước đội bóng Hàn Quốc

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường chia sẻ cảm xúc về pha lập công đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam khi ghi bàn vào lưới Siheung FC.

Tiền đạo ĐT Việt Nam nói lời gan ruột khi ghi bàn trước đội bóng Hàn Quốc

Tiền đạo ĐT Việt Nam nói lời gan ruột khi ghi bàn trước đội bóng Hàn Quốc

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường chia sẻ cảm xúc về pha lập công đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam khi ghi bàn vào lưới Siheung FC.

Hoàng Hên lập cú đúp, ĐT Việt Nam thắng đậm 6-0 trên đất Hàn Quốc
Hoàng Hên lập cú đúp, ĐT Việt Nam thắng đậm 6-0 trên đất Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/7: ĐT Việt Nam thắng đậm 6-0 trong trận đấu tập đầu tiên trên đất Hàn Quốc.

Hoàng Hên lập cú đúp, ĐT Việt Nam thắng đậm 6-0 trên đất Hàn Quốc

Hoàng Hên lập cú đúp, ĐT Việt Nam thắng đậm 6-0 trên đất Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/7: ĐT Việt Nam thắng đậm 6-0 trong trận đấu tập đầu tiên trên đất Hàn Quốc.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế