ĐT Myanmar bổ nhiệm thầy cũ của Công Phượng trước ngày đấu ĐT Việt Nam

HLV Jorn Andersen. (Ảnh: Hoài Thương)

Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF) chính thức thông báo bổ nhiệm HLV Jorn Andersen dẫn dắt ĐT Myanmar. Hai bên cũng thống nhất về kế hoạch của ĐT Myanmar tại 2 giải đấu lớn sắp tới là ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Jorn Andersen là thầy cũ của Công Phượng tại Incheon United hồi năm 2019. Ông cũng từng dẫn dắt ĐT Hong Kong (Trung Quốc) đá giao hữu tại với ĐT Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier hồi năm 2023 và nhận thất bại 0-1.

Hiện tại, ĐT Myanmar đã hội quân để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu sắp tới, ĐT Myanmar nằm cùng bảng B với Thái Lan, Malaysia, Philippines và Lào.

Theo kế hoạch, HLV Jorn Andersen sẽ cùng các thành viên ĐT Myanmar lên đường sang Việt Nam vào ngày 15/7 và đá giao hữu với ĐT Việt Nam trên sân vận động Thái Nguyên vào ngày 18/7.