Đỗ Hoàng Hên nói lời đanh thép về mục tiêu vô địch ASEAN Cup cùng ĐT Việt Nam

Chiều 7/7, ĐT Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Incheon (Hàn Quốc), hướng tới trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC (K.League 2) trong khuôn khổ chuyến tập huấn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Buổi tập kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ với trọng tâm là các bài tập tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái. Cường độ tập luyện tiếp tục được duy trì ở mức cao, đồng thời các chỉ số chuyên môn thu thập từ hệ thống GPS cho thấy nhiều tín hiệu tích cực về nền tảng thể lực và khả năng vận động của các tuyển thủ sau gần một tuần tập huấn tại Hàn Quốc.

ĐT Việt Nam tập luyện trong buổi chiều 7/7. (Ảnh: VFF)

Trước buổi tập, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã có những chia sẻ về quá trình hòa nhập cùng ĐT Việt Nam. Theo cầu thủ sinh năm 1994, sau thời gian tập trung và sinh hoạt cùng toàn đội, anh cảm thấy rất thoải mái và tự hào khi được góp mặt trong hành trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

“Tôi rất vui khi được có mặt ở đây cùng ĐT Việt Nam. Đây là giải đấu rất quan trọng và toàn đội đang nỗ lực tập luyện mỗi ngày để có sự chuẩn bị tốt nhất” - Hoàng Hên cho biết.

Đỗ Hoàng Hên khẳng định khát khao được đóng góp cho ĐT Việt Nam và quyết tâm bảo vệ danh hiệu vô địch Đông Nam Á: “Được thi đấu cho ĐT Việt Nam là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ luôn cố gắng thi đấu thật tốt để đóng góp cho đội tuyển. Tôi hy vọng sẽ cùng toàn đội giành chức vô địch ASEAN Cup 2026”.

Khi được hỏi điều để lại nhiều ấn tượng nhất về ĐT Việt Nam, Hoàng Hên cho biết anh cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau trong tập thể. Tiền vệ này khẳng định, toàn đội đang đoàn kết hướng tới mục tiêu thi đấu tốt và cố gắng giúp ĐT Việt Nam bảo vệ chức vô địch.

Đỗ Hoàng Hên trên sân tập ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Là một trong những cầu thủ đã có nhiều năm thi đấu tại V-League, Hoàng Hên cho biết việc từng là đồng đội của nhiều tuyển thủ giúp anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường đội tuyển: “Tôi đã thi đấu cùng nhiều đồng đội trước đây như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Xuân Son hay các cầu thủ của Hà Nội FC. Điều đó giúp tôi dễ hòa nhập hơn và cảm thấy rất vui khi được sát cánh cùng mọi người”.

Trước buổi tập, sáng 7/7, Ban huấn luyện đã tổ chức họp chuyên môn cùng toàn đội để xem lại băng ghi hình trận đấu tập đầu tiên với Siheung FC. Thông qua các tình huống trên sân, HLV Kim Sang Sik và các cộng sự phân tích những điểm làm được cũng như những nội dung cần điều chỉnh nhằm chuẩn bị tốt hơn cho bài kiểm tra tiếp theo.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC vào ngày 8/7. Đây được đánh giá là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn so với trận đấu đầu tiên, giúp HLV Kim Sang Sik tiếp tục đánh giá lực lượng và từng bước hoàn thiện các phương án chiến thuật, nhân sự trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.