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Hoàng Hên lập cú đúp, ĐT Việt Nam thắng đậm 6-0 trên đất Hàn Quốc

Chủ Nhật, 19:00, 05/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/7: ĐT Việt Nam thắng đậm 6-0 trong trận đấu tập đầu tiên trên đất Hàn Quốc.

Ngày 5/7, ĐT Việt Nam có trận đấu tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), gặp Siheung FC – đại diện đang thi đấu tại K.League 3. Đây là bài kiểm tra đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong quá trình chuẩn bị trước thềm AFF ASEAN Cup 2026.

hoang hen lap cu dup, Dt viet nam thang dam 6-0 tren dat han quoc hinh anh 1
Ảnh: VFF

Đúng với mục tiêu rà soát lực lượng, HLV Kim Sang Sik sử dụng hai đội hình khác nhau, mỗi đội thi đấu một hiệp nhằm tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ được thể hiện. Đáng chú ý, bộ ba cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được bố trí thi đấu trong hiệp hai cùng nhóm cầu thủ chủ lực.

Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc và kéo dài khoảng 15 phút đầu trận. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch chuyên môn của ĐT Việt Nam.

hoang hen lap cu dup, Dt viet nam thang dam 6-0 tren dat han quoc hinh anh 2
Ảnh: VFF

Ngay phút thứ 2, Việt Cường mở tỷ số bằng cú cứa lòng chân phải đẹp mắt vào góc cao khung thành. ĐT Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều tình huống tấn công mạch lạc với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến. Phút 31, Hai Long nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm kỹ thuật sau một đợt triển khai bóng bài bản. Chỉ tám phút sau, chính tiền vệ này hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo của Việt Cường, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-0.

hoang hen lap cu dup, Dt viet nam thang dam 6-0 tren dat han quoc hinh anh 3
Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik thay toàn bộ đội hình để tiếp tục đánh giá nhân sự. Những sự kết hợp mới nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 48, Đỗ Hoàng Hên ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 trong vòng cấm. Chỉ 4 phút sau, Nguyễn Xuân Son có pha bứt tốc rồi kiến tạo thuận lợi để Hoàng Hên hoàn tất cú đúp, đưa ĐT Việt Nam dẫn 5-0.

hoang hen lap cu dup, Dt viet nam thang dam 6-0 tren dat han quoc hinh anh 4
Ảnh: VFF

Trong quãng thời gian còn lại, ĐT tiếp tục duy trì sức ép. Đình Bắc có một pha dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc ở phút 61, trong khi Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ cũng tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Đến phút 83, Đình Bắc bứt tốc vượt qua sự đeo bám của hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 6-0 cho ĐT Việt Nam.

Bên cạnh kết quả tích cực, điều quan trọng hơn là Ban huấn luyện đã có thêm những đánh giá thực tế về khả năng vận hành đội hình cũng như sự hòa nhập của các nhân tố mới, đặc biệt là nhóm cầu thủ nhập tịch, trước khi bước vào các trận đấu tập tiếp theo.

hoang hen lap cu dup, Dt viet nam thang dam 6-0 tren dat han quoc hinh anh 5
Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon và có trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC (K.League 2) vào ngày 8/7. Đây sẽ là bài kiểm tra có độ khó cao hơn, giúp HLV Kim Sang Sik tiếp tục hoàn thiện các phương án chuyên môn hướng tới ASEAN Cup 2026.

hoang hen lap cu dup, Dt viet nam thang dam 6-0 tren dat han quoc hinh anh 6
Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam ở AFF ASEAN Cup 2026
PV/VOV.VN
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