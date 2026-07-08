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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài

Thứ Tư, 07:00, 08/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: ĐT Việt Nam tranh tài trận thứ hai trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7, ĐT Việt Nam tranh tài trận thứ hai trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2026. 

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Ảnh: VFF. 

Theo đó, đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ là Yongin FC, CLB đang thi đấu tại giải K-League 2 của Hàn Quốc. Đây được xem như đối thủ vừa sức để ĐT Việt Nam hướng đến chiến thắng tiếp theo, tạo đà tâm lý thuận lợi trước ngày thi đấu AFF ASEAN Cup 2026. 

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7, giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM) với những trận đầu tiên của vòng 11. Vào lúc 14h, Trẻ TP.HCM sẽ chạm trán Hà Nội trong khi lúc 17h sẽ diễn ra trận đấu giữa Sahako và Thái Sơn Bắc. 

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.

PV/VOV.VN
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