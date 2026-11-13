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CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam lỡ cơ hội đối đầu ĐT Nhật Bản

Thứ Sáu, 16:35, 13/11/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam lỡ cơ hội đối đầu Nhật Bản sau khi LĐBĐ nước này thông báo hủy kế hoạch tổ chức Kirin Challenge Cup 2026 dự kiến diễn ra cuối năm 2026.

Ngày 13/11, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) chính thức thông báo hủy trận đấu thuộc khuôn khổ Kirin Challenge Cup 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 30/12. Quyết định này đồng nghĩa với việc kế hoạch để ĐT Việt Nam chạm trán Nhật Bản vào dịp cuối năm 2026 không thể diễn ra như dự kiến.

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ĐT Việt Nam lỡ cơ hội đối đầu ĐT Nhật Bản ở trận đấu dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026 (Ảnh: Hoài Thương)

Trước đó, cuộc đối đầu giữa hai đội được kỳ vọng sẽ trở thành màn thử sức chất lượng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, việc JFA hủy giải đấu giao hữu khiến ĐT Việt Nam mất đi cơ hội đối đầu một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á.

Nguyên nhân xuất phát từ sự thay đổi lịch tổ chức Asian Cup 2027. Ngày 3/11, AFC thông báo giải đấu được chuyển sang thời gian từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, thay vì kế hoạch ban đầu là từ ngày 7/1 đến 5/2/2027.

Quyết định điều chỉnh được đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực, bao gồm cả Saudi Arabia, có những thay đổi, gây thêm khó khăn cho công tác hậu cần và hoạt động đi lại, di chuyển.

Do Kirin Challenge Cup 2026 vốn được tổ chức nhằm phục vụ quá trình chuẩn bị của Nhật Bản cho Asian Cup, JFA đã quyết định hủy trận giao hữu cuối năm sau khi giải đấu cấp châu lục bị lùi lịch.

Không chỉ lỡ cơ hội gặp Nhật Bản, ĐT Việt Nam còn đứng trước nguy cơ không thể thi đấu giao hữu với Qatar vào ngày 5/1/2027. Lịch thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2026/27 đang được VPF xem xét điều chỉnh, đặc biệt ở giai đoạn lượt về của V-League, hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27.

Theo VPF, nhiều vòng đấu có thể được tổ chức sớm hơn kế hoạch ban đầu. Những thay đổi này có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến lịch tập trung của ĐT Việt Nam, khiến kế hoạch thi đấu quốc tế trong giai đoạn đầu năm 2027 của HLV Kim Sang Sik thêm phần khó khăn.

PV/VOV.VN
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