Chủ tịch FIFA đã mở chiếc hộp Pandora của bóng đá thế giới

Đây tưởng chừng chỉ là một quyết định chuyên môn của trọng tài trong trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina. Nhưng chỉ vài ngày sau, nó đã trở thành tâm điểm của cả thế giới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai cho biết ông đã đề nghị Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xem xét lại án treo giò dành cho tiền đạo của đội tuyển Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên tiếng bảo vệ hành động này và thậm chí còn bóng gió tới việc mang ra Thượng đỉnh NATO.

Tiền đạo đội tuyển Mỹ Folarin Balogun. Ảnh: Reuters

Ngay sau đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA thông báo hoãn thi hành án treo giò của Balogun trong một năm theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, cho phép cơ quan tư pháp của tổ chức này đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc thi hành một hình thức kỷ luật. Nhờ vậy, Balogun đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Bỉ ở vòng 16 đội.

FIFA sau đó khẳng định quyết định được đưa ra hoàn toàn độc lập, dựa trên quy định hiện hành và các tình tiết cụ thể của vụ việc. Tuy nhiên, Điều 27 lại không quy định rõ trong trường hợp nào cơ quan kỷ luật có thể sử dụng quyền miễn trừ đặc biệt này. Chính khoảng trống đó đã khiến dư luận đặt ra hàng loạt câu hỏi.

Điều đáng nói là tranh cãi không chỉ xuất hiện sau quyết định của FIFA. Ngay từ khi Balogun bị truất quyền thi đấu, truyền thông và người hâm mộ Mỹ đã phản ứng mạnh mẽ, cho rằng đây là một quyết định quá nặng. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, xuất hiện cảm giác đội tuyển Mỹ, dù là nước chủ nhà, lại đang bị đối xử bất công. Không ít cổ động viên cho rằng đội tuyển của họ đang phải chiến đấu không chỉ với đối thủ trên sân mà còn với cả hệ thống điều hành của bóng đá thế giới.

Đúng hay sai là điều có thể còn gây tranh cãi nhiều năm nữa. Nhưng trong thể thao đỉnh cao, tâm lý luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Đội tuyển Mỹ bước vào vòng đấu loại trực tiếp với sự tự tin sau những màn trình diễn ấn tượng. Thế nhưng chỉ trong vài ngày, mọi sự chuẩn bị cho trận gặp Bỉ đều bị phủ bóng bởi câu chuyện Balogun. Thay vì tập trung hoàn toàn vào chiến thuật, ban huấn luyện và các cầu thủ liên tục phải đối mặt với những câu hỏi về án phạt, về trọng tài và về FIFA. Một bầu không khí nặng nề bao trùm.

Việc Balogun được phép trở lại thi đấu lại biến Mỹ trở thành “kẻ bị cả thế giới quay lưng”. Kết quả trận đấu vì thế không còn là điều được bàn luận nhiều nhất. Điều còn lại là tiền lệ mà FIFA vừa tạo ra.

Chiếc hộp Pandora đã mở

Trong nhiều thập kỷ, FIFA luôn khẳng định nguyên tắc bóng đá phải độc lập với chính trị. Tổ chức này từng đình chỉ không ít liên đoàn thành viên vì để chính phủ can thiệp vào hoạt động bóng đá trong nước. Thế nhưng ở World Cup 2026, trình tự diễn ra của các sự kiện, từ cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch FIFA đến quyết định thay đổi án phạt , đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu nguyên tắc ấy còn được giữ nguyên hay không.

Có thể không ai chứng minh được cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Infantino là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định của FIFA. Nhưng trong quản trị thể thao, cảm nhận về sự công bằng cũng quan trọng không kém bản thân sự công bằng. Một khi người hâm mộ bắt đầu tin rằng các quyết định có thể bị tác động bởi sức ép chính trị, niềm tin vào hệ thống sẽ dần bị bào mòn.

Điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại hơn cả là những gì xảy ra sau vụ Balogun.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ là bên phản ứng đầu tiên. Họ cho biết mình “kinh ngạc” trước quyết định của FIFA, thậm chí ban đầu còn tưởng đây là một trò đùa trước khi chính thức gửi đơn khiếu nại. Tuy nhiên, đơn khiếu nại này không được chấp nhận. Nhưng Bỉ không phải là bên duy nhất hành động.

Sau vụ Balogun, một số liên đoàn bóng đá lớn, trong đó có Pháp và Anh, đã bắt đầu nghiên cứu khả năng sử dụng chính Điều 27 để đề nghị FIFA xem xét lại các quyết định kỷ luật đối với cầu thủ của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc vụ Balogun không còn là một trường hợp cá biệt, mà đang dần trở thành một tiền lệ.

Đây mới chính là “chiếc hộp Pandora” mà ông Gianni Infantino đã mở ra.

Nếu một án treo giò có thể được hoãn thi hành giữa World Cup, các liên đoàn khác hoàn toàn có lý do để yêu cầu được đối xử tương tự. Nếu FIFA đồng ý, những trường hợp ngoại lệ sẽ ngày càng nhiều. Nếu FIFA từ chối, tổ chức này sẽ phải giải thích vì sao Balogun được hưởng cơ chế đặc biệt còn các cầu thủ khác thì không. Mọi con đường đều dẫn đến tranh cãi.

Không chỉ các liên đoàn, các đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý và cả các chính phủ có thể sẽ tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý các vụ việc kỷ luật. Những cuộc vận động hành lang, các đơn kiến nghị khẩn cấp hay sức ép từ các nhà lãnh đạo hoàn toàn có thể trở thành một phần của những giải đấu lớn trong tương lai.

Đó là điều mà FIFA luôn tìm cách tránh trong suốt hơn một thế kỷ tồn tại.

World Cup vốn được quyết định bằng những bàn thắng, những pha cứu thua và tài năng của cầu thủ trên sân cỏ. Nếu các quyết định kỷ luật ngày càng được giải quyết trong các phòng họp, qua những cuộc điện thoại hay bằng các lập luận pháp lý, bóng đá sẽ bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.

Có thể Gianni Infantino sẽ được ghi nhớ là vị Chủ tịch FIFA mang về nhiều doanh thu nhất, mở rộng World Cup và đưa bóng đá đến với nhiều quốc gia hơn. Nhưng sau vụ Balogun, ông cũng phải đối mặt với một thử thách chưa từng có: làm thế nào để thuyết phục thế giới rằng FIFA vẫn là một tổ chức độc lập, công bằng và không chịu tác động từ bất kỳ sức ép chính trị nào.

Bởi điều đáng sợ nhất của chiếc hộp Pandora không phải là những gì đã xảy ra với Balogun, mà là những gì có thể xảy ra từ nay về sau. Một khi các liên đoàn đã nhận ra rằng các quyết định kỷ luật của FIFA có thể được xem xét lại bằng những cơ chế đặc biệt, sẽ rất khó để ngăn họ thử lại trong những vụ việc tiếp theo.

Và nếu điều đó trở thành thông lệ, World Cup sẽ không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa 22 cầu thủ trên sân, mà còn là cuộc cạnh tranh về ảnh hưởng, của những cuộc điện thoại, pháp lý và quyền lực bên ngoài đường biên. Đó là một tương lai mà có lẽ ngay cả FIFA cũng chưa từng mong muốn khi quyết định mở chiếc hộp Pandora. Song một khi chiếc hộp đã mở, thì sẽ rất khó có thể đóng lại.