"Tội đồ" Messi làm người hùng, Argentina ngược dòng hạ Ai Cập vào tứ kết World Cup

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Bước vào trận đấu được đánh giá cao hơn trước Ai Cập, Argentina ngay lập tức đẩy cao đội hình ép sân sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Tuy nhiên, khi các cầu thủ Argentina chưa kịp tạo nên cơ hội ghi bàn rõ rệt nào thì lại phải nhận bàn thua. Phút 15, Bóng được Marwan Attia treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp để Yasser Ibrahim lên tham gia tấn công và bật cao đánh đầu cận thành, găm bóng vào góc xa khiến thủ môn Emiliano Martinez chỉ còn biết đứng nhìn, mở tỷ số cho Ai cập trước Argentina.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Để thủng lưới, Argentina dồn lên và liên tiếp uy hiếp khung thành Ai Cập. Phút 19, Argentina được hưởng phạt đền nhưng Messi lại không thể chiến thắng thủ môn Mostafa Shobeir chỉ 2 phút sau đó. Trong những phút còn lại của hiệp một, Argentina dồn ép nghẹt thở nhưng sự xuất sắc của thủ môn Mostafa Shobeir khi từ chối các cơ hội của Messi, Alvarez hay De Paul để bảo vệ vững chắc khung thành Ai Cập.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Sang hiệp hai, Argentina tiếp tục đẩy cao đội hình. Mặc dù vậy khi chưa kịp tìm đường vào khung thành đối phương, Messi và các đồng đội lại để thủng lưới. Phút 58, từ pha phản công sắc lẹm, Mostafa Zico nhận đường chuyền tinh tế của Salah trước khi hạ gục thủ môn Emiliano Martinez trong thế đối mặt. Dù VAR từ chối bàn thắng nhưng Ai Cập không phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng. Ở phút 67, vẫn là một tình huống phản công sắc bén, Mostafa đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho Ai Cập trước Argentina.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Khi nhiều người nghĩ Argentina sẽ dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 thì kịch tính đã tới. Messi treo bóng để Romero đánh đầu tung lưới Mostafa Shobeir rút ngắn cách biệt cho Argentina ở phút 79. 5 phút sau đó, đích thân Messi ghi bàn, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Chưa dừng lại ở đó, phút 90'+2, Salah mất bóng trong vòng cấm đối phương và Argentina tổ chức phản công. Lautaro Martinez treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Argentina để Enzo Fernández bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Mostafa Shobeir, nâng tỷ số lên 3-2 cho Argentina.