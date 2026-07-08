"Tội đồ" Messi làm người hùng, Argentina ngược dòng hạ Ai Cập vào tứ kết World Cup
VOV.VN - "Tội đồ" Messi làm người hùng, khi sớm đá hỏng phạt đền nhưng vừa ghi bàn, vừa kiến tạo giúp Argentina ngược dòng hạ Ai Cập đầy kịch tính để tiến vào tứ kết World Cup 2026 trên sân vận động Atlanta ở bang Georgia, Mỹ.
Bước vào trận đấu được đánh giá cao hơn trước Ai Cập, Argentina ngay lập tức đẩy cao đội hình ép sân sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.
Tuy nhiên, khi các cầu thủ Argentina chưa kịp tạo nên cơ hội ghi bàn rõ rệt nào thì lại phải nhận bàn thua. Phút 15, Bóng được Marwan Attia treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp để Yasser Ibrahim lên tham gia tấn công và bật cao đánh đầu cận thành, găm bóng vào góc xa khiến thủ môn Emiliano Martinez chỉ còn biết đứng nhìn, mở tỷ số cho Ai cập trước Argentina.
Để thủng lưới, Argentina dồn lên và liên tiếp uy hiếp khung thành Ai Cập. Phút 19, Argentina được hưởng phạt đền nhưng Messi lại không thể chiến thắng thủ môn Mostafa Shobeir chỉ 2 phút sau đó. Trong những phút còn lại của hiệp một, Argentina dồn ép nghẹt thở nhưng sự xuất sắc của thủ môn Mostafa Shobeir khi từ chối các cơ hội của Messi, Alvarez hay De Paul để bảo vệ vững chắc khung thành Ai Cập.
Sang hiệp hai, Argentina tiếp tục đẩy cao đội hình. Mặc dù vậy khi chưa kịp tìm đường vào khung thành đối phương, Messi và các đồng đội lại để thủng lưới. Phút 58, từ pha phản công sắc lẹm, Mostafa Zico nhận đường chuyền tinh tế của Salah trước khi hạ gục thủ môn Emiliano Martinez trong thế đối mặt. Dù VAR từ chối bàn thắng nhưng Ai Cập không phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng. Ở phút 67, vẫn là một tình huống phản công sắc bén, Mostafa đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho Ai Cập trước Argentina.
Khi nhiều người nghĩ Argentina sẽ dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 thì kịch tính đã tới. Messi treo bóng để Romero đánh đầu tung lưới Mostafa Shobeir rút ngắn cách biệt cho Argentina ở phút 79. 5 phút sau đó, đích thân Messi ghi bàn, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Chưa dừng lại ở đó, phút 90'+2, Salah mất bóng trong vòng cấm đối phương và Argentina tổ chức phản công. Lautaro Martinez treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Argentina để Enzo Fernández bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Mostafa Shobeir, nâng tỷ số lên 3-2 cho Argentina.
Đội hình dự kiến:
Argentina (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Thiago Almada; Messi, Lautaro Martinez.
Ai Cập (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Abdelmaguid, Rabia, Hafez; Ateya, Lasheen; Zico, Salah, Ashour; Marmoush.
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Trận thắng 3-2 sau 120 phút trước Cape Verde là lời nhắc nhở đúng lúc dành cho Argentina. Đã vào đến các vòng knock-out của World Cup, thì chẳng có đối thủ nào là dễ dàng. Tuy nhiên, cũng chính màn thoát hiểm ấy có thể khiến nhà đương kim vô địch bước vào cuộc đối đầu với Ai Cập bằng sự tập trung và quyết liệt hơn rất nhiều.
Cape Verde gây ra vô vàn khó khăn cho Albiceleste bởi họ là hiện tượng lớn nhất giải đấu. Đội bóng châu Phi sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tinh thần không biết sợ và sẵn sàng chơi đôi công mỗi khi có cơ hội. Hai lần gỡ hòa trước Argentina cho thấy Cape Verde đủ tốc độ và sự táo bạo để biến trận đấu thành màn rượt đuổi mà thày trò HLV Lionel Scaloni không hề mong muốn.
Trong khi đó, Ai Cập là một đối thủ khác hẳn. Đại diện Bắc Phi vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên thắng một trận knock-out World Cup sau loạt luân lưu trước Australia. Đó là thành quả của lối đá kỷ luật, phòng ngự số đông và trông cậy vào những khoảnh khắc của Mohamed Salah cùng Omar Marmoush hơn là khả năng áp đặt thế trận.
Chính vì thế, đây lại là kiểu đối thủ phù hợp hơn với Argentina. Khi đối phương lùi sâu, đoàn quân của HLV Scaloni có đủ những tiền vệ giỏi cầm bóng như Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister hay Rodrigo De Paul để kiểm soát nhịp độ, đồng thời sở hữu một Lionel Messi đang đạt phong độ rất xuất sắc để tạo ra khác biệt. Chiều sâu đội hình của Argentina cũng vượt trội, khi họ luôn có những quân bài chất lượng trên ghế dự bị để thay đổi cục diện nếu cần.
Ai Cập chắc chắn sẽ khiến Argentina phải kiên nhẫn. Nhưng khác với Cape Verde - đội bóng sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng - Ai Cập nhiều khả năng sẽ nhường hoàn toàn thế trận. Điều đó đồng nghĩa Argentina sẽ ít phải đối mặt với những pha chuyển trạng thái liên tục, vốn là nguyên nhân khiến họ khốn đốn ở vòng 32 đội.
Nếu chơi đúng đẳng cấp và giữ được sự tỉnh táo sau bài học Cape Verde, Argentina đủ khả năng giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút. Nhà vô địch thế giới vẫn có thể gặp những thời điểm bế tắc, nhưng khoảng cách về chất lượng đội hình, bản lĩnh ở các trận knock-out và khả năng định đoạt trận đấu của Messi khiến cánh cửa vào tứ kết của Albiceleste sáng hơn rất nhiều so với những gì họ vừa trải qua ở Miami.
Đội hình ra sân:
Argentina: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Paredes, Mac Allister, Fernandez, Messi, Alvarez.
Dự bị: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Barco, Lo Celso, Palacios, Gonzalez, Almada, Simeone, Paz, Otamendi, Lopez, Lautaro Martinez, Medina.
Ai Cập: Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Ashour, Attia, Lasheen, Hassan, Salah, Ziko.
Dự bị: El Shenawy, Soliman, Mohamed Alaa, Abdelmaguid, Trezeguet, Abdelkarim, Fathi, Emad, Adel, Saber, Marmoush, Tarek Alaa, Zizo.
Trọng tài chính: Francois Letexier (Pháp).
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1': Trận đấu đã bắt đầu !!! ĐT Argentina ra sân trong trang phục áo trắng sọc xanh - quần trắng, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ Ai Cập mặc áo đỏ - quần đen.
7': Cơ hội !!! Salah trả bóng về tuyến hai cho Emam Ashour treo bóng vào vòng cấm Argentina nhưng Mostafa Zico không thể bật cao đánh đầu trong vòng vây các hậu vệ áo trắng sọc xanh.
9': Căng ngang !!! De Paul thoát xuống ở cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina trước khi căng ngang vào vòng cấm để Enzo Fernandez băng vào đệm bóng cận thành đi chệch cột dọc trong gang tấc. Mặc dù vậy, sau đó các trọng tài cũng thổi phạt lỗi việt vị của các cầu thủ Argentina.
15': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Bóng được Marwan Attia treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp để Yasser Ibrahim lên tham gia tấn công và bật cao đánh đầu cận thành, găm bóng vào góc xa khiến thủ môn Emiliano Martinez chỉ còn biết đứng nhìn, mở tỷ số cho Ai cập trước Argentina !!!
19': PENALTY !!! Tagliafico xâm nhập vòng cấm đối phương từ cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina và bị Haissem Hassan đẩy ngã. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho các cầu thủ Argentina.
Trên chấm 11m, Lionel Messi sút vào góc phải khung thành và bị thủ môn Mostafa Shobeir đoán đúng hướng và cản phá thành công !!! Messi lại thành "Miss Penalty".
23': Nghỉ tiếp nước !!! Đây là quãng nghỉ cần thiết với Messi và các đồng đội để lấy lại tinh thần.
28': Đánh đầu !!! De Paul tạt bóng rất dẻo từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Argentina để Mac Allister bật cao dứt điểm cận thành bằng đầu nhưng thủ môn Mostafa Shobeir đã bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho Ai Cập.
31': Cột dọc cứu thua !!! Messi thực hiện pha sút phạt hàng rào từ cự ly gần 30m đưa bóng vòng qua hàng rào, thủ môn Mostafa Shobeir đã bay người hết cỡ nhưng không thể chạm bóng nhưng bóng trúng mép ngoài cột dọc khung thành Ai Cập bật ra.
35': Sút xa !!! Argentina chuyền hỏng bên phần sân nhà tạo điều kiện cho Karim Hafez tung ra cú dứt điểm chân phải quyết đoán từ ngoài vòng cấm nhưng bóng không hướng vào khung thành thủ môn Emiliano Martinez.
38': Messi lại bỏ lỡ cơ hội !!! Các cầu thủ Argentina tổ chức pressing tầm cao và cướp được bóng ngay bên phần sân đối phương. Messi xộc thẳng vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân trái quen thuộc nhưng lại đưa bóng thẳng lên khán đài thay vì khung thành thủ môn Mostafa Shobeir bên phía Ai Cập.
39': CỨU THUA XUẤT THẦN !!! Tagliafico xâm nhập vòng cấm từ cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina trước khi căng ngang dọn cỗ để Alvarez dứt điểm chân trái cận thành nhưng thủ môn Mostafa Shobeir đã bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho Ai Cập.
43': Dứt điểm !!! Alvarez tung ra cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành thủ môn Mostafa Shobeir bên phía Ai Cập.
45': Không thẻ đỏ !!! Molina có tình huống vung tay thẳng vào mặt của Emam Ashour sau khi bóng đã trôi qua nhưng trọng tài không thổi phạt hay phạt thẻ cầu thủ của Argentina.
45'+7: Hết hiệp một !!! Argentina đang để Ai Cập dẫn trước với tỷ số 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên bởi bàn thắng của Yasser Ibrahim ở phút 15.
Trong hiệp một, Argentina có cơ hội quân bình tỷ số khi được hưởng phạt đền ở phút 19 nhưng Messi lại không thể chiến thắng thủ môn Mostafa Shobeir.
46': Hiệp hai bắt đầu !!! Ai Cập có sự thay đổi người khi Emam Ashour dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Hamdi Fathy.
47': Cơ hội !!! Messi đột phá dũng mãnh ở trung lộ trước khi đập nhả một chạm ăn ý cùng Alvarez và trả bóng về tuyến hai cho De Paul tung ra cú đệm lòng trong chân phải nhưng bóng đi quá nhẹ trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Mostafa Shobeir.
53': Sút xa !!! Paredes tung ra cú sút đầy uy lực từ cự li hơn 30m nhưng bóng vẫn đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Mostafa Shobeir bên phía Ai Cập.
58': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Lisandro Martinez để mất bóng bên phần sân nhà và tạo điều kiện cho pha phản công thần tốc của các cầu thủ Ai Cập. Salah chọc khe tinh tế cho Mostafa Zico bứt tốc dứt điểm tinh tế tung lưới thủ môn Emiliano Martinez, nâng tỷ số lên 2-0 cho Ai Cập !!!
Mặc dù vậy, VAR đã can thiệp và xác định Marwan Attia đã phạm lỗi khiến Lisandro Martinez mất bóng và bàn thắng của Mostafa Zico không được công nhận. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Ai Cập.
67': VÀOOOOOO !!! Pha phản công thần tốc của các cầu thủ Ai Cập và Salah chuyền bóng cho Haissem Hassan thoát xuống ở cánh phải, xâm nhập vòng cấm và căng ngang cho Mostafa Zico dứt điểm chân phải cận thành tung nóc lưới thủ môn Emiliano Martinez bên phía Argentina, nâng tỷ số lên 2-0 cho Ai Cập !!!
74': Nguy hiểm !!! Bóng được Tagliafico căng ngang từ cánh trái để Lautaro Martinez dứt điểm cận thành nhưng bóng trúng chân hậu vệ Ai Cập bật ra.
77': Không vào !!! Cầu thủ mới vào sân Trezeguet bứt tốc thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội và dứt điểm chân phải từ góc hẹp đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Emiliano Martinez bên phía Argentina.
79': VÀOOOOOOOO !!! Messi treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina để Romero thoải mái đánh đầu cận thành khiến thủ môn Mostafa Shobeir dù đã chạm bóng vẫn không thể ngăn cản bàn thua cho Ai Cập. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Argentina !!!
84': VÀOOOOOOOOO !!! Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Ai Cập và Messi ra chân trái rất nhanh, bắt volley gọn gàng đưa bóng tung nóc lưới khung thành thủ môn Mostafa Shobeir, quân bình tỷ số 2-2 cho Argentina !!!
90'+2: VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Salah mất bóng trong vòng cấm đối phương và Argentina tổ chức phản công. Lautaro Martinez treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Argentina để Enzo Fernández bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Mostafa Shobeir, nâng tỷ số lên 3-2 cho Argentina !!!
90'+12: HẾT GIỜ !!! Argentina ngược dòng kịch tính giành thắng lợi 3-2 trước Ai Cập, trong trận đấu Ai Cập đã dẫn trước 2 bàn, còn Messi đá hỏng phạt đền ở phút 21 nhưng sau đó rực sáng khi vừa ghi bàn, vừa kiến tạo góp phần giúp Argentina giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
Kết quả Argentina vs Ai Cập
Để có mặt ở trận đấu này, Messi và các đồng đội ở ĐT Argentina đã có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội sau khi trải qua đến 120 phút tranh tài. Trong khi đó, ĐT Ai Cập có trận đấu kéo dài hơn thế khi vượt qua Australia trên chấm luân lưu 11m.
Tính đến lúc này của World Cup 2026, Argentina đã lần lượt vượt qua Algeria, Áo, Jordan và Cape Verde trong hành trình của mình. Lối chơi của Argentina vẫn dựa trên khả năng kiểm soát bóng, sự linh hoạt ở tuyến giữa và những khoảnh khắc tạo đột biến từ các ngôi sao trên hàng công.
Tuy nhiên, những gì diễn ra ở trận đấu với Cape Verde cho thấy không phải lúc nào đại diện Nam Mỹ cũng dễ dàng kiểm soát mọi thứ và các đối thủ hoàn toàn có thể gây khó dễ cho Argentina. Đây là lời nhắc nhở quan trọng trước khi Messi và các đồng đội bước vào màn so tài với Ai Cập.
Thực tế, những đối thủ đã qua chưa thật sự xứng tầm với Argentina và ngay cả Ai Cập cũng đang bị coi là đội cửa dưới rất nhiều ở trận đấu tới.
Vì thế, sự chủ quan ở một chừng mực nào đó chắc chắn vẫn sẽ xuất hiện ở đội ĐKVĐ World Cup. Tuy nhiên, với những gương mặt dạn dày đã từng lên đỉnh thế giới cách đây 4 năm, tập thể Argentina hiện tại sẽ hiểu họ cần phải làm gì để vượt qua được những khúc cua tưởng như đơn giản nhưng hoàn toàn có thể ấn chứa sự phức tạp mang tên Ai Cập.
Ai Cập cũng có hành trình rất đáng chú ý. Đại diện châu Phi khởi đầu bằng trận hòa trước Bỉ, sau đó giành chiến thắng quan trọng trước New Zealand và tiếp tục có thêm kết quả hòa Iran đủ để vượt qua vòng bảng. Ở vòng 32 đội, Ai Cập thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Australia sau loạt luân lưu, qua đó cho thấy họ là đội bóng không dễ bị đánh bại trong những trận đấu căng thẳng.
Điểm mạnh của Ai Cập nằm ở tinh thần thi đấu bền bỉ, và sự nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái. Họ không phải đội bóng áp đảo đối thủ bằng thế trận tấn công liên tục, nhưng luôn biết cách kéo trận đấu vào thế giằng co và chờ cơ hội từ những tình huống phản công hoặc pha bóng cố định. Một Salah tuy đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn còn những tố chất để có thể tạo nên sự khác biệt.
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