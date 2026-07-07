Link xem trực tiếp Argentina vs Ai Cập World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

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Trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Argentina vs Ai Cập sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 7/7 trên sân vận động Atlanta. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tường thuật trực tiếp trọn vẹn diễn biến trận đấu này để phục vụ người hâm mộ cả nước.

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Nhận định Argentina vs Ai Cập

Để có mặt ở trận đấu này, Messi và các đồng đội ở ĐT Argentina đã có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội sau khi trải qua đến 120 phút tranh tài. Trong khi đó, ĐT Ai Cập có trận đấu kéo dài hơn thế khi vượt qua Australia trên chấm luân lưu 11m.

Tính đến lúc này của World Cup 2026, Argentina đã lần lượt vượt qua Algeria, Áo, Jordan và Cape Verde trong hành trình của mình. Lối chơi của Argentina vẫn dựa trên khả năng kiểm soát bóng, sự linh hoạt ở tuyến giữa và những khoảnh khắc tạo đột biến từ các ngôi sao trên hàng công.

Trong khi đó, điểm mạnh của Ai Cập nằm ở tinh thần thi đấu bền bỉ, và sự nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái. Họ không phải đội bóng áp đảo đối thủ bằng thế trận tấn công liên tục, nhưng luôn biết cách kéo trận đấu vào thế giằng co và chờ cơ hội từ những tình huống phản công hoặc pha bóng cố định. Một Salah tuy đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn còn những tố chất để có thể tạo nên sự khác biệt.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn đại diện châu Phi. Ngoài ra, Argentina cũng đang sở hữu siêu sao Messi, người đang có phong độ rất cao với 7 bàn thắng ở World Cup 2026. Nếu M10 cùng đồng đội chơi đúng sức, Argentina hoàn toàn có thể giành chiến thắng để ghi tên mình vào tứ kết.