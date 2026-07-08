Hạ Colombia sau loạt sút luân lưu, Thụy Sĩ gặp Argentina ở tứ kết World Cup 2026

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Cuộc đấu cân tài cân sức giữa Thụy Sĩ và Colombia diễn ra rất căng thẳng, quyết liệt. Đôi bên đều có những cơ hội rõ rằng nhưng lại tỏ ra kém duyên trong những pha dứt điểm.

Sau khi 90 phút thi đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 0-0, Colombia tỏ ra lấn lướt hơn trong hiệp phụ. Tuy nhiên, Lucumi đã đánh đầu dội xà ngang còn Campaz bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Thụy Sĩ.

Tỷ số hòa 0-0 tiếp tục được giữ nguyên sau 2 hiệp phụ buộc Thụy Sĩ và Colombia phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11m, Thụy Sĩ đã tỏ ra bản lĩnh hơn khi chỉ có Akanji thực hiện không thành công. Trong khi đó, Sanchez và Hernandez là những người đá hỏng bên phía Colombia.

Thụy Sĩ giành chiến thắng 4-3 trước Colombia trong loạt sút luân lưu để trở thành chủ nhân tấm vé cuối cùng vào tứ kết World Cup 2026. Đội bóng châu Âu sẽ chạm trán ĐKVĐ Argentina vào lúc 8h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

Trận đấu cuối cùng tại vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra rất căng thẳng. (Ảnh: Reuters)

Colombia đã có những cơ hội rõ ràng để đánh bại Thụy Sĩ trong hiệp phụ nhưng lại bỏ lỡ. (Ảnh: Reuters)

Thụy Sĩ tỏ ra bản lĩnh hơn Colombia để giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. (Ảnh: Reuters)

Vargas thực hiện thành công cú sút quyết định giúp Thụy Sĩ thắng Colombia 4-3 ở loạt sút luân lưu. (Ảnh: Reuters)

Thụy Sĩ tiến vào tứ kết World Cup 2026 gặp Argentina. (Ảnh: Reuters)