Hạ Colombia sau loạt sút luân lưu, Thụy Sĩ gặp Argentina ở tứ kết World Cup 2026
VOV.VN - Thụy Sĩ giành chiến thắng 4-3 trước Colombia ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu và tiến vào tứ kết World Cup 2026 gặp ĐKVĐ Argentina.
Cuộc đấu cân tài cân sức giữa Thụy Sĩ và Colombia diễn ra rất căng thẳng, quyết liệt. Đôi bên đều có những cơ hội rõ rằng nhưng lại tỏ ra kém duyên trong những pha dứt điểm.
Sau khi 90 phút thi đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 0-0, Colombia tỏ ra lấn lướt hơn trong hiệp phụ. Tuy nhiên, Lucumi đã đánh đầu dội xà ngang còn Campaz bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Thụy Sĩ.
Tỷ số hòa 0-0 tiếp tục được giữ nguyên sau 2 hiệp phụ buộc Thụy Sĩ và Colombia phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.
Trên chấm 11m, Thụy Sĩ đã tỏ ra bản lĩnh hơn khi chỉ có Akanji thực hiện không thành công. Trong khi đó, Sanchez và Hernandez là những người đá hỏng bên phía Colombia.
Thụy Sĩ giành chiến thắng 4-3 trước Colombia trong loạt sút luân lưu để trở thành chủ nhân tấm vé cuối cùng vào tứ kết World Cup 2026. Đội bóng châu Âu sẽ chạm trán ĐKVĐ Argentina vào lúc 8h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Thụy Sĩ vs Colombia sẽ tranh tài ở trận đấu muộn nhất vòng 16 đội diễn ra lúc 3h ngày 8/7 (giờ Việt Nam) trên sân vận động BC Place Vancouver. Hiện tại, hai đội bóng này đều có phong độ cao nên cuộc so tài này được dự đoán cân sức, cân tài.
Sân vận động BC Place Vancouver đang là nơi mang lại may mắn cho Thụy Sĩ tại World Cup 2026. Tại đây, thầy trò HLV Murat Yakin đã thắng Canada 2-1 để đứng đầu bảng B và đánh bại Algeria 2-0 ở vòng 32 đội. Trước đó, Thụy Sĩ đã hòa Qatar 1-1 trong ngày ra quân và thắng Bosnia & Herzegovina 4-1 trên đất Mỹ.
Phía bên kia chiến tuyến, đây là lần đầu tiên Colombia thi đấu tại Canada ở World Cup 2026. Trước đó, đội bóng Nam Mỹ đã thi đấu tại Mexico và Mỹ trên hành trình đi tới vòng 16 đội.
Dù trải qua nhiều chặng di chuyển giữa các địa điểm thi đấu, Colombia đang thể hiện phong độ ổn định và sự lì lợm đáng nể tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo đã thắng Uzbekistan 3-1, CHDC Congo 1-0 và chơi áp đảo trong trận hòa 0-0 với Bồ Đào Nha để đứng đầu bảng K, sau đó vượt qua Ghana 1-0 ở vòng 32 đội.
Đáng chú ý, Colombia đang tỏ ra vững vàng hơn Thụy Sĩ về khả năng phòng ngự. Đội bóng Nam Mỹ mới chỉ nhận 1 bàn thua trong trận ra quân tại World Cup 2026. Trong khi đó, Thụy Sĩ đã thủng lưới ở cả 3 trận đấu vòng bảng. Ngược lại, Thụy Sĩ tỏ ra biến hóa hơn trên mặt trận tấn công khi đã ghi 9 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026 còn Colombia mới có 5 bàn.
Đội hình xuất phát:
Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Rieder, Jashari, Ndoye; Embolo.
Dự bị: Mvogo, Keller, Muheim, Widmer, Sow, Fassnacht, Vargas, Comert, Okafor, Amdouni, Amenda, Itten.
Colombia (4-3-3): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, J Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz.
Dự bị: Ospina, Montero, S Arias, Castano, Rios, Carrascal, Cordoba, Mina, Portilla, Ditta, Hernández, Quintero, Campaz, Machado, Gómez.
Trận đấu bắt đầu!!! Colombia giao bóng
5': Nhập cuộc sôi động!!! Thụy Sĩ và Colombia liên tiếp tạo ra những pha đua tốc độ ở hai cánh, qua đó thổi bùng bầu không khí trên các khán đài sân BC Place Vancouver.
10': Colombia kiểm soát bóng lấn lướt!!! Sau những màn ăn miếng trả miếng trong ít phút đầu tiên, Thụy Sĩ chủ trương chơi phòng ngự phản công và duy trì cự ly đội hình chặt chẽ. Trong khi đó, Colombia chủ động cầm bóng và sẵn sàng đẩy cao đội hình.
13': Dứt điểm!!! James Rodriguez đá phạt, Lerma bật cao đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn Kobel.
17': Nỗ lực bất thành!!! Mojica quyết tâm bứt tốc để đón đường chuyền vượt tuyến của Sanchez nhưng Zakaria giải nguy cho Thụy Sĩ bằng pha phòng ngự đầy sức mạnh.
21': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Kobel bay người cứu thua xuất thần trước pha sửa lòng hiểm hóc của Puerta.
23': Quãng nghỉ uống nước!!! Trong nửa đầu hiệp 1, Colombia là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn (56% so với 44%) và cũng tạo ra cơ hội nguy hiểm thực sự với cú dứt điểm của Puerta.
28': Đáng tiếc!!! Embolo chiếm lĩnh khoảng trống trong vòng cấm Colombia nhưng lại đỡ bóng hụt khi đón đường chọc khe của Zakaria.
30': COLOMBIA THOÁT BÀN THUA!!! Rieder bất ngờ có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm sau khi hậu vệ Colombia mắc sai lầm. Tuy nhiên, thủ môn Vargas đã cứu thua xuất sắc.
32': Thụy Sĩ tiếp tục có cơ hội!!! Ndoye tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Vargas.
38': Colombia đáp trả!!! Suarez và Puerta liên tiếp có những nỗ lực dứt điểm sát mép vòng cấm Thụy Sĩ nhưng đều không thể tạo ra cú sút như ý.
42': Áp lực nghẹt thở!!! Colombia pressing tầm cao và liên tiếp cướp được bóng bên phần sân Thụy Sĩ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự áo đỏ vẫn giữ được sự tập trung để sửa sai cho các đồng đội.
45'+2: Va chạm nảy lửa!!! Mojica nằm sân đau đớn khi va chạm với đối phương trong nỗ lực phá bóng giải nguy cho Colombia.
Hiệp 1 kết thúc!!! Thụy Sĩ và Colombia bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Thụy Sĩ giao bóng
46': Thụy Sĩ điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Sow vào thay Jashari ở hàng tiền vệ.
48': KHÔNG VÀO!!! Pha căng ngang của Ndoye khiến hàng phòng ngự Colombia rối loạn, Sow ập vào dứt điểm chệch mục tiêu.
49': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Ndoye ngã xuống trong vòng cấm Colombia khi tranh chấp với Munoz nhưng trọng tài lập tức xua tay.
51': Thẻ vàng!!! Xhaka lĩnh án phạt sau pha phạm lỗi với Munoz.
53': THỤY SĨ SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Cú sút phạt của Rieder đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
58': Tình huống thót tim!!! Trung vệ Akanji thực hiện đường chuyền về thiếu lực và suýt bị tiền đạo Colombia cướp bóng. May cho Thụy Sĩ, thủ môn Kobel vẫn kịp phá bóng giải nguy.
60': Colombia đáp trả!!! Luis Diaz đột phá trong vòng cấm Thụy Sĩ rồi xoay người dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Kobel.
63': KHÔNG VÀO!!! Luis Suarez vượt qua sự đeo bám của Xhaka rồi tung cú sút chệch cột dọc Thụy Sĩ.
66': Colombia thay người ngay trước quãng nghỉ tiếp nước!!! James Rodriguez, Arias rời sân nhường chỗ cho Quintero, Campaz.
71': Va chạm nảy lửa!!! Thủ môn Vargas và tiền đạo Embolo va chạm rất mạnh trong pha tranh chấp bóng bổng.
77': Phòng ngự chắc chắn!!! Thụy Sĩ liên tiếp thực hiện 3 quả tạt vào vòng cấm nhưng đều bị các hậu vệ Colombia đánh chặn.
82': Colombia thay người!!! Cucho Hernandez, Rios vào thế chỗ Lerma, Luis Suarez.
86': Thụy Sĩ thay người!!! Embolo, Zakaria ra nghỉ. Itten, Widmer vào sân.
89': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Campaz ngã trong vòng cấm Thụy Sĩ nhưng trọng tài xác định Ndoye không phạm lỗi.
90'+2: COLOMBIA THÓT TIM!!! Ndoye xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc đưa bóng đi chệch mục tiêu. Ngay sau tình huống này, Ndoye cũng rời sân nhường chỗ cho Vargas.
Hiệp 2 kết thúc!!! Thụy Sĩ và Colombia sẽ bước vào hiệp phụ sau khi hòa 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức.
Hiệp phụ thứ 1 bắt đầu!!! Colombia giao bóng
93': Pha bóng hỗn loạn!!! Sanchez tung cú sút vọt xà ngang sau tình huống lộn xộn. Ngay trước đó, Campaz đã ngã trong vòng cấm Thụy Sĩ nhưng trọng tài xác định không có phạm lỗi.
98': KHUNG THÀNH THỤY SĨ RUNG CHUYỂN!!! Lucumi bật cao đánh đầu dội xà ngang trong tình huống phạt góc.
100': Cầu thủ Colombia thử vận may!!! Rios bất ngờ tung cú sút từ cự ly hơn 40m đưa bóng đi chệch mục tiêu.
101': KHÔNG VÀO!!! Campaz tung cú "nã đại bác" khiến thủ môn Kobel vất vả bay người cứu thua.
104': Siêu dự bị suýt tỏa sáng!!! Amdouni có cơ hội ghi bàn ngay sau khi vào sân thay Rieder. Tiếc rằng, cú sút của tiền vệ Thụy Sĩ đã bị thủ môn Vargas cản phá.
Hiệp phụ thứ 1 kết thúc!!! Thụy Sĩ và Colombia giữ vững tỷ số hòa 0-0.
Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu!!! Thụy Sĩ giao bóng
109': Thế trận giằng co!!! Đôi bên thi đấu thận trọng và giảm tốc độ khi bước sang hiệp phụ thứ 2.
112': Dứt điểm!!! Quintero ngoặt bóng rất khéo để loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ Thụy Sĩ rồi tung cú sút vọt xà ngang.
113': Tiếc nuối!!! Xhaka tỏ ra rất thất vọng khi cú sút từ sát mép vòng cấm Colombia đưa bóng đi chệch mục tiêu trong gang tấc.
115': PHUNG PHÍ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI!!! Hàng phòng ngự Thụy Sĩ mắc sai lầm giúp Campaz có cơ hội đối mặt thủ môn Kobel. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ Colombia đưa bóng đi thẳng lên khán đài.
119': Colombia thay người!!! Lucumi dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Mina.
Hiệp phụ thứ 2 kết thúc!!! Thụy Sĩ và Colombia sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu.
Lượt sút đầu tiên: Colombia 1-1 Thụy Sĩ
Quintero lạnh lùng đánh lừa thủ môn Kobel khi sút thẳng vào giữa khung thành. Sau đó, thủ môn Vargas đã đoán đúng hướng và chạm tay vào bóng nhưng vẫn không cản được cú sút của Xhaka.
Lượt sút thứ 2: Colombia 1-2 Thụy Sĩ
Sanchez sút bóng dội xà ngang dù đã đánh lừa được thủ môn Kobel. Tiếp đó, Amdouni tạo ra lợi thế cho Thụy Sĩ khi nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn Vargas.
Lượt sút thứ 3: Colombia 2-2 Thụy Sĩ
Thủ môn Kobel đoán đúng hướng và chạm tay vào bóng nhưng không cản được cú sút của Campaz. Sau đó, Akanji sút bóng lên trời và đánh mất lợi thế của Thụy Sĩ.
Lượt sút thứ 4: Colombia 2-3 Thụy Sĩ
Thủ môn Kobel đoán đúng hướng và có pha cản phá xuất sắc trước cú sút của Hernandez. Sau đó, Itten đưa Thụy Sĩ vượt lên khi đánh lừa thủ môn Vargas và sút bóng vào giữa khung thành.
Lượt sút thứ 5: Colombia 3-4 Thụy Sĩ
Luis Diaz níu giữ hy vọng cho Colombia khi nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn Kobel. Tuy nhiên, Ruben Vargas đã mang về chiến thắng cho Thụy Sĩ khi hạ gục thủ môn Camilo Vargas ở cú sút quyết định.
Trận đấu kết thúc!!! Thụy Sĩ giành chiến thắng 4-3 trước Colombia ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu và tiến vào tứ kết World Cup 2026 gặp ĐKVĐ Argentina.
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