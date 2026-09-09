ĐT Việt Nam có 10 cầu thủ vào đội hình tiêu biểu ASEAN Cup 2026

Sau khi ASEAN Cup 2026 kết thúc, BTC đã tạo cuộc bình chọn Đội hình tiêu biểu của giải đấu. Kết quả cuộc bình chọn này được quyết định bởi những lá phiếu từ người hâm mộ.

Chung cuộc, ĐT Việt Nam góp tới 10 cầu thủ trong Đội hình tiêu biểu ASEAN Cup 2026 theo bình chọn từ người hâm mộ. Vị trí duy nhất không phải thành viên ĐT Việt Nam là tiền đạo Teerasak Poeiphimai của ĐT Thái Lan.

Đội hình tiêu biểu ASEAN Cup 2026 theo bình chọn của người hâm mộ. (Ảnh: BTC)

Cụ thể, 10 cầu thủ ĐT Việt Nam lọt vào Đội hình tiêu biểu ASEAN Cup 2026 gồm: thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Nguyễn Thành Chung, trung vệ Đoàn Văn Hậu, hậu vệ phải Phạm Xuân Mạnh, hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ Nguyễn Hai Long, tiền đạo Nguyễn Xuân Son và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Tại ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam có lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Thầy trò HLV Kim Sang Sik là đội duy nhất bất bại ở giải đấu năm nay, đồng thời sở hữu hàng tấn công mạnh nhất với 21 bàn và hàng phòng ngự vững chắc nhất khi chỉ thủng lưới 3 bàn.

Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam còn thâu tóm một loạt danh hiệu cá nhân tại ASEAN Cup 2026 khi Patrik Lê Giang là Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, Nguyễn Đình Bắc là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và cùng Nguyễn Xuân Son chia sẻ ngôi Vua phá lưới với 5 bàn thắng.

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