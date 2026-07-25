Chuyển nhượng V-League 2026/2027: CLB CAHN bổ sung cầu thủ Việt kiều chất lượng

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB CAHN bổ sung cầu thủ Việt kiều chất lượng Kevin Phạm Ba để tăng cường sức mạnh cho mùa giải mới.

Ảnh: CLB CAHN.

Sinh năm 1994 với chiều cao 1,81m, Kevin Phạm Ba trưởng thành từ lò đào tạo trẻ trứ danh Sochaux và từng kinh qua nhiều cấp độ giải đấu tại Pháp trước khi trở về Việt Nam thi đấu cho Nam Định.

Sở hữu nền tảng thể lực tốt, tư duy phòng ngự hiện đại cùng sự đa năng ở hành lang cánh phải, hậu vệ 32 tuổi được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép, sự cơ động và chiều sâu lực lượng cho đội bóng ĐKVĐ V-League.

Ở CLB CAHN đã có sẵn một số cầu thủ Việt kiều gốc Pháp như Cao Pendant Quang Vinh hay Adou Minh nên sự hòa nhập của Kevin Phạm Ba hứa hẹn không quá khó khăn.

Mùa tới, CLB CAHN thi đấu rất nhiều đấu trường nên họ đã có sự tăng cường rất nhiều các cầu thủ mới để đảm bảo có thể thi đấu tốt trong khoảng 40-45 trận đấu với mật độ trung bình chỉ 3-4 ngày/trận.

Vào ngày 11/8 tới, CLB CAHN sẽ có trận đấu đầu tiên trong mùa giải gặp Adelaide United ở vòng play-off Cúp C1 châu Á.