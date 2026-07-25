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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/7

Thứ Bảy, 07:00, 25/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/7, những trận đấu cuối cùng của giải Futsal HDBank VĐQG 2026.

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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/7, giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ kết thúc với những trận đấu cuối cùng của vòng 14.

Vào lúc 14h, Thái Sơn Nam gặp Sahako trong khi trận đấu bắt đầu lúc 17h là màn so tài giữa Tân Hiệp Hưng và Thái Sơn Bắc. Các trận đấu này được tổ chức ở nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Sau những trận đấu hôm nay, chức vô địch của giải đấu sẽ được xác định là một trong hai đội Thái Sơn Nam hoặc Thái Sơn Bắc.

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Ảnh: BTC giải Futsal HDBank VĐQG 2026. 

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/7, giải U21 Quốc gia 2026 sẽ kết thúc với trận chung kết giữa SLNA và Thể Công Viettel bắt đầu lúc 16h tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Ngoài ra, 2 trận đấu tứ kết cuối cùng của giải U17 Quốc gia cũng sẽ diễn ra trong hôm nay. Hà Nội FC gặp PVF-CAND trong khi PVF đấu SLNA trong 2 trận đấu khởi tranh lúc 15h.

Bên cạnh đó, giải bóng đá bãi biển Quốc gia 2026 sẽ tiếp tục tại Gia Lai với 2 trận Tuy Hòa vs Đà Nẵng (17h) và Tây Ninh vs Trẻ Gia Lai (18h30).

PV/VOV.VN
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