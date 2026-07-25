Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7 chứng kiến màn xuất trận của ĐT Thái Lan, một trong những ứng viên vô địch. Thầy trò HLV Hudson sẽ có trận đấu trên sân khách gặp ĐT Lào vào lúc 20h.

Ảnh: FAT.

Dù tham dự ASEAN Cup 2026 với lực lượng thiếu nhiều trụ cột, ĐT Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn hẳn ĐT Lào, đội bóng vẫn được xem là "chiếu dưới" ở các giải đấu khu vực.

Trong danh sách ĐT Thái Lan được công bố ở giải đấu năm nay, người hâm mộ không thấy sự xuất hiện của những gương mặt đình đám của bóng đá Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Elias Dolah.

Thay vào đó, nhà cầm quân người Anh đặt niềm tin vào nhiều gương mặt trẻ hơn, những người sinh sau năm 2000. Đây là xu thế trẻ hóa tất yếu của đội bóng này trong bối cảnh thành tích gần đây không tốt như mong đợi.

Việc thiếu vắng hàng loạt ngôi sao hàng đầu khiến ĐT Thái Lan có vẻ thất thế nếu so với những đội bóng khác như Indonesia hay Việt Nam trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, một trận thắng đậm trước ĐT Lào ngày ra quân sẽ tạo nên cú hích tinh thần cho tập thể ĐT Thái Lan "mởi mẻ" ở giải đấu năm nay.

Trước đó vào lúc 17h sẽ là trận đấu Myanmar gặp Malaysia. Sau trận thua đậm ĐT Việt Nam, Myanmar bộc lộ nhiều hạn chế và được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Malaysia.

Kết quả các trận đấu của ASEAN Cup 2026 sẽ liên tục được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cập nhật, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.