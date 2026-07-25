English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cựu tuyển thủ Việt Nam có bến đỗ bất ngờ trước mùa giải mới

Thứ Bảy, 08:55, 25/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam - Cao Văn Triền bất ngờ gia nhập CLB TP.HCM trước mùa giải mới cấp CLB của bóng đá Việt Nam.

Theo những thông tin chuyển nhượng mới nhất, cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam - Cao Văn Triền bất ngờ gia nhập CLB TP.HCM, đội bóng vừa xuống hạng ở V-League. 

cuu tuyen thu viet nam co ben do bat ngo truoc mua giai moi hinh anh 1
Ảnh: CLB TP.HCM. 

Trước đó, Cao Văn Triền là cầu thủ của Quy Nhơn United và đã từng có thông tin cho rằng cầu thủ sinh năm 1993 sẽ giải nghệ trong màu áo đội bóng quê hương. Trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp, Văn Triền từng được gọi lên ĐT Việt Nam giai đoạn 2020-2021. 

Sự bổ sung Cao Văn Triền giúp tuyến giữa của CLB TP.HCM trở nên dày dặn hơn trong mùa giải hạng Nhất sắp tới, mùa bóng mà đội bóng này quyết tâm giành thành tích cao để trở lại V-League. 

HLV Gerard Albadalejo của CLB TP.HCM tỏ ra hài lòng vì giờ đây ông đã có thêm một chọn lựa giúp đội hình phong phú, có chiều sâu và chất lượng ở tuyến giữa cho mùa giải mới. 

Hiện tại, CLB TP.HCM đang có sự thay đổi mạnh mẽ về lực lượng cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Theo thống kê chưa đầy đủ, đội bóng này có đến 21 cầu thủ mới so với mùa trước (bao gồm cả những nhân tố thử việc, chưa chính thức được công bố ký hợp đồng). 

Giải hạng Nhất 2026/2027 sẽ khởi tranh trong tháng 9/2026. 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh chiêu mộ thành công cầu thủ vừa vô địch V-League
Bắc Ninh chiêu mộ thành công cầu thủ vừa vô địch V-League

VOV.VN - Bắc Ninh vừa bổ sung lực lượng bằng bản hợp đồng được đánh giá cao với cái tên Vitao, người vừa vô địch V-League 2025/26.

Bắc Ninh chiêu mộ thành công cầu thủ vừa vô địch V-League

Bắc Ninh chiêu mộ thành công cầu thủ vừa vô địch V-League

VOV.VN - Bắc Ninh vừa bổ sung lực lượng bằng bản hợp đồng được đánh giá cao với cái tên Vitao, người vừa vô địch V-League 2025/26.

Chuyển nhượng V-League 2026/27: Thể Công Viettel chiêu mộ "người không phổi"
Chuyển nhượng V-League 2026/27: Thể Công Viettel chiêu mộ "người không phổi"

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/26: Thể Công Viettel công bố 3 tân binh gồm Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng.

Chuyển nhượng V-League 2026/27: Thể Công Viettel chiêu mộ "người không phổi"

Chuyển nhượng V-League 2026/27: Thể Công Viettel chiêu mộ "người không phổi"

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/26: Thể Công Viettel công bố 3 tân binh gồm Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng.

Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM chia tay nhà vô địch ASEAN Cup
Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM chia tay nhà vô địch ASEAN Cup

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: CLB CA TP.HCM chính thức nói lời chia tay với tiền vệ Phạm Đức Huy.

Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM chia tay nhà vô địch ASEAN Cup

Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM chia tay nhà vô địch ASEAN Cup

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: CLB CA TP.HCM chính thức nói lời chia tay với tiền vệ Phạm Đức Huy.

Tin bóng đá 22-7: Đồng đội thủ môn Vozinha xuất hiện ở V-League
Tin bóng đá 22-7: Đồng đội thủ môn Vozinha xuất hiện ở V-League

VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 22-7 có những nội dung chính sau đây: Đồng đội thủ môn Vozinha xuất hiện ở V-League; Đình Bắc không bị cấm thi đấu ở AFF ASEAN Cup 2026; U23 Việt Nam đón tin vui trước lễ bốc thăm bóng đá ASIAD 2026…

Tin bóng đá 22-7: Đồng đội thủ môn Vozinha xuất hiện ở V-League

Tin bóng đá 22-7: Đồng đội thủ môn Vozinha xuất hiện ở V-League

VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 22-7 có những nội dung chính sau đây: Đồng đội thủ môn Vozinha xuất hiện ở V-League; Đình Bắc không bị cấm thi đấu ở AFF ASEAN Cup 2026; U23 Việt Nam đón tin vui trước lễ bốc thăm bóng đá ASIAD 2026…

Chuyển nhượng V-League 26/27: Hà Nội FC chia tay “công thần” giành 9 danh hiệu
Chuyển nhượng V-League 26/27: Hà Nội FC chia tay “công thần” giành 9 danh hiệu

VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC đã chính thức nói lời chia tay tiền vệ Đậu Văn Toàn sau nhiều năm gắn bó.

Chuyển nhượng V-League 26/27: Hà Nội FC chia tay “công thần” giành 9 danh hiệu

Chuyển nhượng V-League 26/27: Hà Nội FC chia tay “công thần” giành 9 danh hiệu

VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC đã chính thức nói lời chia tay tiền vệ Đậu Văn Toàn sau nhiều năm gắn bó.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế