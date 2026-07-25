Cựu tuyển thủ Việt Nam có bến đỗ bất ngờ trước mùa giải mới

Theo những thông tin chuyển nhượng mới nhất, cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam - Cao Văn Triền bất ngờ gia nhập CLB TP.HCM, đội bóng vừa xuống hạng ở V-League.

Ảnh: CLB TP.HCM.

Trước đó, Cao Văn Triền là cầu thủ của Quy Nhơn United và đã từng có thông tin cho rằng cầu thủ sinh năm 1993 sẽ giải nghệ trong màu áo đội bóng quê hương. Trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp, Văn Triền từng được gọi lên ĐT Việt Nam giai đoạn 2020-2021.

Sự bổ sung Cao Văn Triền giúp tuyến giữa của CLB TP.HCM trở nên dày dặn hơn trong mùa giải hạng Nhất sắp tới, mùa bóng mà đội bóng này quyết tâm giành thành tích cao để trở lại V-League.

HLV Gerard Albadalejo của CLB TP.HCM tỏ ra hài lòng vì giờ đây ông đã có thêm một chọn lựa giúp đội hình phong phú, có chiều sâu và chất lượng ở tuyến giữa cho mùa giải mới.

Hiện tại, CLB TP.HCM đang có sự thay đổi mạnh mẽ về lực lượng cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Theo thống kê chưa đầy đủ, đội bóng này có đến 21 cầu thủ mới so với mùa trước (bao gồm cả những nhân tố thử việc, chưa chính thức được công bố ký hợp đồng).

Giải hạng Nhất 2026/2027 sẽ khởi tranh trong tháng 9/2026.