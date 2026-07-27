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Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Cựu tuyển thủ U16 Brazil gia nhập Bắc Ninh

Thứ Hai, 09:30, 27/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027, cựu tuyển thủ U16 Brazil - Rafael Santos chính thức gia nhập CLB Bắc Ninh.

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Bắc Ninh chính thức chào đón trung vệ người Brazil - Rafael Santos de Sousa để tranh tài tại mùa giải mới. 

chuyen nhuong v-league 2026 2027 cuu tuyen thu u16 brazil gia nhap bac ninh hinh anh 1
Ảnh: CLB Bắc Ninh. 

Sinh ngày 2/2/1998 tại Guarujá, Brazil, Rafael Santos sở hữu chiều cao 1m88, thi đấu ở vị trí trung vệ và thuận chân trái. Với thể hình lý tưởng cùng kinh nghiệm thi đấu tại nhiều môi trường bóng đá khác nhau, Rafael được kỳ vọng sẽ mang đến thêm sự chắc chắn và sức mạnh cho hàng phòng ngự của CLB Bắc Ninh.

Rafael Santos trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Flamengo, một trong những CLB giàu truyền thống của bóng đá Brazil. Trong sự nghiệp, anh từng có thời gian khoác áo Flamengo, trước khi bắt đầu hành trình thi đấu quốc tế với APOEL tại Cyprus, sau đó tiếp tục thi đấu tại Bồ Đào Nha trong màu áo Moreirense, Santa Clara và Leixões. Đáng chú ý, Rafael Santos từng được gọi lên U16 Brazil vào năm 2014. 

Sự có mặt của Rafael sẽ giúp hàng thủ CLB Bắc Ninh được cải thiện nhiều so với hàng hậu vệ chỉ bao gồm toàn nội binh ở mùa giải trước. Trước khi có Rafael, CLB Bắc Ninh đã chiêu mộ được cầu thủ Brazil khác là Vitao từ CLB CAHN.

PV/VOV.VN
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