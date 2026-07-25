Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Nam Định chia tay đội phó

Trong thông báo mới nhất của mình, Nam Định gửi lời tri ân tới trung vệ sinh năm 1991: “CLB Nam Định xin gửi lời tri ân tới đội phó Dương Thanh Hào”.

Đội bóng thành Nam nhấn mạnh: “Sau bốn mùa giải gắn bó, Dương Thanh Hào đã để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình phát triển của Nam Định. Với tinh thần thi đấu máu lửa, sự tận hiến và bản lĩnh nơi hàng phòng ngự, anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội trong mọi thời điểm”.

Nam Định chia tay Dương Thanh Hào.

Trong bốn năm khoác áo Nam Định, Dương Thanh Hào ra sân 81 trận trên mọi đấu trường. Anh cùng đội bóng giành hai chức vô địch V-League liên tiếp ở các mùa giải 2023/2024 và 2024/2025, đồng thời đăng quang Siêu cúp Quốc gia 2023/2024. Những đóng góp của trung vệ kỳ cựu được xem là một phần quan trọng trong giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của đội bóng thành Nam.

Khép lại thông báo, Nam Định bày tỏ sự tri ân: “Xin cảm ơn đội phó Dương Thanh Hào vì tất cả những nỗ lực, sự cống hiến và những khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo Nam Định. Chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trên chặng đường phía trước. Những đóng góp của anh sẽ luôn được đội bóng và người hâm mộ Thành Nam trân trọng và ghi nhớ”.

Trước khi chia tay Dương Thanh Hào, Nam Định đã thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ về lực lượng. Nhà cựu vô địch V-League lần lượt chiêu mộ thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, hậu vệ Đàm Tiến Dũng, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh, tiền đạo Phạm Tuấn Hải, hai cầu thủ Việt kiều Tyler James Thai Crawford và Reece Minh-Kai, trung vệ Félix Eboa Eboa cùng tiền vệ Nguyễn Công Sơn.