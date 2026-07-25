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Chuyển nhượng V-League 2026/2027: "Người hùng Thường Châu" trở lại đội bóng cũ

Thứ Bảy, 09:58, 25/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027: "Người hùng Thường Châu" Phạm Đức Huy trở lại đội bóng cũ Hà Nội FC.

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, tiền vệ Phạm Đức Huy, một trong những cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 đã chính thức trở lại đội bóng cũ Hà Nội FC. 

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Ảnh: Hà Nội FC. 

Trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, Đức Huy từng gắn bó gần một thập kỷ và góp công vào giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB với 5 chức vô địch V-League cùng hàng loạt danh hiệu quốc nội. Cựu tuyển thủ Việt Nam không chỉ bổ sung kinh nghiệm và chất thép cho tuyến giữa mà còn mang đến giá trị tinh thần lớn trong phòng thay đồ.

Trước khi rời đi ở thời điểm kết thúc mùa giải 2022, Đức Huy đã có hơn 6 mùa thi đấu ở V-League cho Hà Nội FC, cống hiến thời kỳ phong độ đỉnh cao nhất cho đội bóng này. 

Sau đó, cầu thủ sinh năm 1995 thi đấu cho hàng loạt đội bóng khác như Nam Định, Quy Nhơn United hay CLB CA TP.HCM. Mùa trước, cầu thủ này vẫn ra sân 17 trận cho CLB CA TP.HCM.

Hà Nội FC đang có những động thái thay đổi mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng và hứa hẹn sẽ còn bổ sung thêm nhiều tân binh trước khi mùa giải mới khởi tranh. 

PV/VOV.VN
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