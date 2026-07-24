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Bắc Ninh chiêu mộ thành công cầu thủ vừa vô địch V-League

Thứ Sáu, 08:50, 24/07/2026
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VOV.VN - Bắc Ninh vừa bổ sung lực lượng bằng bản hợp đồng được đánh giá cao với cái tên Vitao, người vừa vô địch V-League 2025/26.

Chuyển nhượng V League mùa hè 2026 đang rất sôi động khi các câu lạc bộ liên tục có sự bổ sung lực lượng khi mùa giải mới đã gần kề. Mới lên hạng, Bắc Ninh đã thể hiện quyết tâm rất lớn khi mới đây thông báo chiêu mộ thành công Vitor Hugo Rosa Nascimento, hay còn được biết đến với cái tên Vitao.

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Bắc Ninh chiêu mộ thành công Vitao (Ảnh: Bắc Ninh FC)

Vitao từng khoác áo nhiều CLB tại Brazil như Comercial SP, Esportivo và Itabaiana, đồng thời góp phần cùng Itabaiana giành quyền thăng hạng lên Serie C năm 2024. Anh cũng từng có cơ hội trải nghiệm Copa Libertadores, một trong những đấu trường danh giá nhất cấp CLB tại Nam Mỹ.

Năm 2024, Vitao gia nhập CAHN và nhanh chóng để lại ấn tượng tại V-League. Vitao góp công giúp CAHN giành vị trí á quân tại cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025, cũng như gần nhất là vô địch V-League 2025/26.

Vitor sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m88, nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ. Vitao được biết đến với lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm và tư duy phòng ngự chủ động. Sự chắc chắn cùng khả năng bao quát khu vực giữa sân là những điểm mạnh giúp anh tạo nên dấu ấn trong vai trò của tiền vệ trụ.

Đây là bản hợp đồng được đánh giá rất cao của Bắc Ninh khi Vitao đã thể hiện được mình tại V-League.

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PV/VOV.VN
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