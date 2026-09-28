Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Hà Nội FC bất ngờ tái hợp với ngoại binh Brazil

Chiều 28/9, Hà Nội FC chính thức thông báo chiêu mộ cầu thủ đa năng Adriel Silva. Đây là màn tái hợp giữa đội bóng Thủ đô và ngoại binh người Brazil.

Trước đó, Adriel Silva từng khoác áo Hà Nội FC ở mùa giải 2025/2026 và có màn thể hiện khá tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, đôi bên đã nói lời chia tay sau khi mùa giải 2025/2026 kết thúc.

Hà Nội FC tái hợp với Adriel Silva. (Ảnh: CLB)

Dẫu vậy, Hà Nội FC đã quyết định chiêu mộ lại Adriel Silva sau khởi đầu bết bát ở mùa giải 2026/2027. Thầy trò HLV Harry Kewell đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League sau khi thua CA TP.HCM 1-3 và thua SLNA 1-4.

Hà Nội FC cũng vừa bị Đà Nẵng loại ngay vòng 1 Cúp Quốc gia, trước khi giải quốc nội tạm nghỉ để ĐT Việt Nam tập trung tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Adriel Silva sinh năm 1997, từng có thời gian chinh chiến tại Brazil, Nhật Bản và Áo trước khi sang Việt Nam đầu quân cho Hà Nội FC. Sự xuất hiện của cầu thủ cao 1m84 được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội FC thi đấu chắc chắn hơn khi V-League trở lại.

Theo quy định, các CLB dự V-League 2026/2027 vẫn còn hạn tới 15h00 ngày 8/10/2026 để thể hoàn tất thủ tục thay thế, bổ sung cầu thủ (bao gồm ngoại binh) trong giai đoạn đầu mùa giải.