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Những cầu thủ bị treo giò ở vòng 3 V-League 2026/2027

Thứ Năm, 09:18, 17/09/2026
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VOV.VN - Danh sách những cầu thủ bị treo giò ở vòng 3 V-League 2026/2027, Nam Định cùng với CAHN và Thể Công Viettel mất trụ cột.

Danh sách cầu thủ bị treo giò ở vòng 3 V-League 2026/2027

Trong thông báo mới nhất về danh sách treo giò vòng 3 V-League 2026/2027 của VPF, những câu lạc bộ như Nam Định, CAHN và Thể Công Viettel gặp khó khăn khi các trụ cột phải nghỉ thi đấu.

Theo đó, nhà đương kim vô địch CAHN không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ sinh năm 1999 phải nghỉ thi đấu theo QĐKL Số 931 vì có hành vi phạm lỗi thô bạo với Doãn Ngọc Tân. Theo quyết định này, Văn Hậu phải nghỉ thi đấu 4 trận và nộp phạt 20 triệu đồng.

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Đoàn Văn Hậu bị treo giò sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân (Ảnh: Như Đạt).

Trong khi đó, CLB Nam Định cũng gặp khó khi hai trụ cột là Văn Kiên và Ezequiel Santos Da Silva. Cả hai cầu thủ này đều nhận thẻ đỏ trong trận thua Đà Nẵng ở vòng 2 V-League 2026/2027. Trường hợp của Ezequiel Santos Da Silva, cầu thủ này có hành vi giẫm lên người đối phương nên bị treo giò 3 trận và nộp phạt 15 triệu đồng.

Ngoài ba cầu thủ này, danh sách treo giò vòng 3 V-League 2026/2027 còn có những gương mặt khác như Nhâm Mạnh Dũng của Thể Công Viettel và Jovic Filip của Đồng Nai.

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Trí Minh/VOV.VN
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