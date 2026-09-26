VPF chốt thời điểm khóa sổ chuyển nhượng V-League 2026/2027

VPF chốt hạn chuyển nhượng V-League 2026/2027

Mới đây, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa thông báo kế hoạch thay thế, bổ sung cầu thủ trong giai đoạn đăng ký thứ nhất của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2026/2027.

Theo quy định, mỗi CLB được thay thế tối đa 4 cầu thủ trong tối đa 4 lần. Những đội chưa đăng ký đủ 30 cầu thủ trong danh sách chính thức được phép bổ sung tối đa 5 cầu thủ.

Tại sân chơi V-League 2026/2027, các CLB có thể hoàn tất thủ tục thay thế, bổ sung cầu thủ trước 15h00 ngày 8/10/2026. Trong khi đó, thời hạn dành cho Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27 là 15h00 ngày 15/10/2026.

Điều này đồng nghĩa với việc các câu lạc bộ V-League sẽ được bổ sung, thay thế cầu thủ trước khi vòng 4 khởi tranh. Trong khi đó, các đội bóng ở giải Hạng Nhất sẽ được bổ sung, thay thế cầu thủ trước vòng 3.

VPF đồng thời yêu cầu các CLB tuân thủ quy định về thời gian đăng ký, chuyển nhượng và thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC) trên hệ thống TMS.

Theo công văn số 1591/LĐBĐVN-PL&TCCT ngày 2/7/2026 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), giai đoạn đăng ký thứ nhất kéo dài từ 1/8 đến 30/9/2026. Giai đoạn đăng ký thứ hai diễn ra từ 25/1 đến 15/3/2027.

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