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Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Hà Nội FC gây bất ngờ lớn

Thứ Sáu, 15:42, 18/09/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC gây bất ngờ khi cho CLB Đà Nẵng mượn Mai Sỹ Hoàng.

Mai Sỹ Hoàng vừa đến Hà Nội FC đã gia nhập Đà Nẵng

Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Đà Nẵng đã chiêu mộ thành công hậu vệ Mai Sỹ Hoàng từ Hà Nội FC. Đây là thương vụ gây bất ngờ lớn, bởi Mai Sỹ Hoàng vừa đầu quân cho đội chủ sân Hàng Đẫy ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Thông báo của Đà Nẵng cho biết: “Mai Sỹ Hoàng chính thức gia nhập CLB Đà Nẵng theo dạng cho mượn từ Hà Nội FC, sẵn sàng khoác lên mình màu áo Cam cùng đồng đội chinh phục mùa giải mới”.

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Mai Sỹ Hoàng gia nhập Đà Nẵng.

Mai Sỹ Hoàng sở hữu chiều cao 1m71, là mẫu cầu thủ giàu năng lượng, có thể đảm nhiệm tốt vị trí hậu vệ cánh trái và sẵn sàng dâng cao thi đấu như một tiền vệ cánh trái khi cần.

Mai Sỹ Hoàng trưởng thành từ lò đào tạo SLNA. Cầu thủ quê Nghệ An ghi dấu ấn với lối chơi cần mẫn, không ngại va chạm, cùng khả năng công - thủ toàn diện. Hoàng cũng từng khoác áo U18 và U23 Việt Nam, tích lũy kinh nghiệm ở nhiều cấp độ.

Trước khi gia nhập Hà Nội FC ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, Mai Sỹ Hoàng thi đấu rất thành công trong màu áo của Hà Tĩnh. Do đó, việc Hà Nội FC cho Đà Nẵng mượn cầu thủ này khiến nhiều người bất ngờ.

Ngoài trường hợp của Mai Sỹ Hoàng, CLB Đà Nẵng cũng thông báo mượn thành công tiền đạo Việt kiều Pháp - Kalvin Lương. Những sự bổ sung này được kỳ vọng giúp đội bóng sông Hàn thi đấu tốt ở mùa giải năm nay.

Trí Minh/VOV.VN
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