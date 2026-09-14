Đội hình tiêu biểu vòng 2 V-League 2026/2027: Ấn tượng SLNA

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Đội hình tiêu biểu vòng 2 V-League 2026/2027 theo bình chọn của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam chứng kiến sự áp đảo của SLNA với 3 cầu thủ góp mặt sau chiến thắng thuyết phục 4-1 của đội bóng này trước Hà Nội FC ngay tại sân Hàng Đẫy.

Trong khung thành là thủ môn Nguyễn Văn Công (Bắc Ninh FC). Thủ thành này đã có ít nhất 2 pha cản phá rõ ràng trong chiến thắng 1-0 của Bắc Ninh FC trước CLB CA TP.HCM.

Ảnh: Như Đạt.

Hàng thủ bốn người gồm: Lê Văn Đô (CLB CAHN), Hoàng Văn Khánh, Phan Bá Quyền (SLNA) và Quế Ngọc Hải (Đà Nẵng). Văn Đô cùng Bá Quyền mỗi người có một tình huống kiến tạo trực tiếp tạo nên bàn thắng trong khi Văn Khánh cùng Ngọc Hải đã chơi rất chắc chắn để góp phần giúp đội bóng của mình giành được thắng lợi.

Trên hàng tiền vệ, Stefan Mauk (CLB CAHN), Luiz Antonio (Hà Tĩnh) và Nguyễn Quang Vinh (SLNA) là những cái tên được vinh danh. Mauk cùng Antonio mỗi người ghi 1 bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng cho CLB chủ quản thì Quang Vinh dù chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng cũng đã đóng góp 2 bàn cho SLNA.

Đội hình tiêu biểu vòng 2 V-League 2026/2027 theo bình chọn của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Hàng tấn công của vòng 2 gồm 3 gương mặt: Lucao (Ninh Bình), Milan Makaric (Hải Phòng FC) và Ivan Saponjic (Đà Nẵng). Lucao ghi 1 bàn trong trận Ninh Bình thắng Thanh Hóa 2-1 trong khi Makaric lập cú đúp ở trận Hải Phòng FC vượt qua HAGL 3-1.

Trong khi đó, cựu tiền đạo của Atletico Madrid - Ivan Saponjic đã sở hữu 1 bàn thắng, 1 kiến tạo trong trận Đà Nẵng vượt qua Nam Định với tỷ số 3-0.