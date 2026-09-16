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FIFA bất ngờ công bố án phạt với đội bóng V-League

Thứ Tư, 14:30, 16/09/2026
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VOV.VN - FIFA bất ngờ công bố án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp với đội bóng V-League là CLB CAHN.

Theo những thông tin mới nhất, FIFA đã bất ngờ công bố án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp với đội bóng V-League là CLB CAHN. Lý do của án phạt hiện chưa được nêu chi tiết. 

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Án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới với CLB CAHN trên trang chủ FIFA. 

Tuy nhiên, những án phạt tương tự thường chỉ được FIFA đưa ra khi một CLB bị những cầu thủ nước ngoài kiện lên FIFA về những vấn đề liên quan đến tài chính. Án phạt sẽ được gỡ ngay sau khi các đội bóng hoàn tất nghĩa vụ tài chính với những cầu thủ liên quan. 

Trước khi mùa giải 2026/2027 bắt đầu, CLB Thanh Hóa cũng nhận án phạt tương tự nhưng mọi khúc mắc đã được giải quyết kịp thời ngay trước thời điểm mùa giải khởi tranh. 

Năm trước, CLB CAHN đăng ký 6 cầu thủ ngoại, trong đó đã có 3 người chia tay đội bóng này sau khi mùa giải 2025/2026 kết thúc là Vitao, Hugo Gomes và Rogerio Alves. 

CLB CAHN đang ở mùa giải thứ hai liên tiếp thi đấu rất nhiều mặt trận. Trong trận đấu mới nhất tại Cúp C1 châu Á, đội bóng này đã để thua đại diện Nhật Bản - Gamba Osaka với tỷ số 1-4. 

PV/VOV.VN
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