Chuyển nhượng V-League: Tuyển thủ Việt Nam có động thái bất ngờ

Tối 28/6, trung vệ Nguyễn Nhật Minh bất ngờ đăng tải lời tri ân CLB Hải Phòng trên trang cá nhân. Động thái này diễn ra khi cầu thủ 22 tuổi đang cùng ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Nhật Minh trong màu áo CLB Hải Phòng. (Ảnh: FBNV)

“Sau 3 mùa giải gắn bó, hôm nay cho Minh nói lời cảm ơn đến đội bóng quê hương, nơi đã cho mình cơ hội trưởng thành, học hỏi và có những kỷ niệm đẹp và những thành tích nhất định

Xin cảm ơn Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, các anh em đồng đội và đặc biệt là những người hâm mộ đã luôn dành rất nhiều tình cảm, động viên Minh trên suốt chặng đường vừa qua.

Chúc đội bóng sẽ ngày càng phát triển, gặt hái nhiều thành công và luôn giữ vững niềm tự hào của quê hương. Hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất” – Nguyễn Nhật Minh chia sẻ trên trang cá nhân.

Ở mùa giải 2025/2026, Nguyễn Nhật Minh đã thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo Hải Phòng và được VPF lựa chọn vào đội hình tiêu biểu V-League. Trung vệ này cũng là trụ cột giúp U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026.

Hiện tại, CLB Hải Phòng vẫn chưa được ra thông báo chính thức về tương lai của Trần Nhật Minh và cũng chưa có đội bóng nào loan tin chiêu mộ thành công trung vệ này.