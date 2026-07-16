English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Đồng Nai công bố 8 tân binh

Thứ Năm, 08:00, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CLB Đồng Nai chính thức công bố hàng loạt bản hợp đồng mới nhằm tăng cường lực lượng trước thềm mùa giải V-League 2026/2027.

Theo đó, CLB Đồng Nai đã chào đón 8 tân binh, gồm ba ngoại binh người Serbia, một ngoại binh Romania cùng bốn cầu thủ nội giàu kinh nghiệm, cho thấy quyết tâm hướng đến những mục tiêu lớn ở mùa giải mới.

Ở vị trí tiền đạo, Đồng Nai bổ sung hai ngoại binh chất lượng là Andrija Majdevac và Andrei Ivan. Majdevac, sinh năm 1997, từng khoác áo U18 Serbia và có kinh nghiệm thi đấu tại Serbia, Hy Lạp và Hungary. Mùa giải 2025/26, anh ra sân 29 trận trên mọi đấu trường cho Napredak, ghi 9 bàn và có 2 pha kiến tạo.

Trong khi đó, Andrei Ivan là tuyển thủ quốc gia Romania, từng thi đấu cho Universitatea Craiova, Rapid Wien và Panserraikos.  Đáng chú ý, anh ghi 72 bàn thắng và thực hiện 38 pha kiến tạo trong màu áo Universitatea Craiova, đồng thời góp công giúp đội bóng giành Cúp Quốc gia và Siêu cúp Romania. Mùa giải vừa qua, Ivan thi đấu 32 trận cho Panserraikos tại giải VĐQG Hy Lạp, ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo.

chuyen nhuong v-league 2026 2027 moi nhat Dong nai cong bo 8 tan binh hinh anh 1
Đồng Nai công bố 8 tân binh chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027.

Tuyến giữa được tăng cường bằng tiền vệ Miloš Vulić. Cầu thủ sinh năm 1996 từng khoác áo đội tuyển Serbia, thi đấu cho Red Star Belgrade và Crotone. Trong màu áo Red Star Belgrade, Vulić nhiều lần góp mặt tại UEFA Champions League và từng ghi bàn vào lưới Olympiacos.

Hàng phòng ngự cũng đón thêm ba sự bổ sung đáng chú ý gồm Filip Jović, Bùi Tiến Dụng và Phan Văn Hiếu. Jović, sinh năm 2000, từng khoác áo U18 Serbia và thi đấu tại Serbia, Bosnia & Herzegovina trước khi chơi cho Slaven Belupo ở Croatia mùa giải 2025/26.

Trong khi đó, Bùi Tiến Dụng trưởng thành từ lò PVF, từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 và vào bán kết ASIAD 2018 cùng Olympic Việt Nam.

Phan Văn Hiếu từng vô địch V-League 2023 cùng CAHN, đăng quang Giải hạng Nhất Quốc gia 2024/25 với Ninh Bình và ghi 6 bàn trong màu áo Bắc Ninh ở mùa giải vừa qua để góp công giúp đội bóng thăng hạng.

Ở vị trí thủ môn, Đồng Nai chiêu mộ Phạm Văn Phong. Thủ thành này từng khoác áo U19, U23 Việt Nam, được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và có nhiều năm thi đấu tại V-League.

Ngoài ra, đội bóng còn bổ sung hậu vệ cánh Nguyễn Văn Đức. Cầu thủ này từng thi đấu cho CLB Công An Hà Nội, góp phần vào hành trình chinh phục chức vô địch V-League và từng được bầu chọn vào Đội hình tiêu biểu V-League 2023/24.

Với sự góp mặt của 8 tân binh trải đều ở cả ba tuyến, Đồng Nai đã hoàn thiện đáng kể lực lượng trước mùa giải V-League 2026/2027, hướng tới việc nâng cao sức cạnh tranh trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Trí Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM ra mắt tân HLV người Australia
Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM ra mắt tân HLV người Australia

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: CLB CA TP.HCM công bố tân thuyền trưởng người Australia - Diles Athanasios Arthur.

Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM ra mắt tân HLV người Australia

Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM ra mắt tân HLV người Australia

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: CLB CA TP.HCM công bố tân thuyền trưởng người Australia - Diles Athanasios Arthur.

Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Thể Công Viettel chiêu mộ tiền vệ Brazil
Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Thể Công Viettel chiêu mộ tiền vệ Brazil

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Thể Công Viettel chiêu mộ tiền vệ người Brazil - Hernandes Rodrigues.

Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Thể Công Viettel chiêu mộ tiền vệ Brazil

Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Thể Công Viettel chiêu mộ tiền vệ Brazil

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Thể Công Viettel chiêu mộ tiền vệ người Brazil - Hernandes Rodrigues.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel ký hai hợp đồng chất lượng
Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel ký hai hợp đồng chất lượng

VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Thể Công Viettel chính thức gia hạn hợp đồng với hai ngoại binh Wesley Nata và Paulinho Martin cho mùa giải mới

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel ký hai hợp đồng chất lượng

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel ký hai hợp đồng chất lượng

VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Thể Công Viettel chính thức gia hạn hợp đồng với hai ngoại binh Wesley Nata và Paulinho Martin cho mùa giải mới

Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7: Đồng Nai chiêu mộ tuyển thủ Romania
Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7: Đồng Nai chiêu mộ tuyển thủ Romania

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7 nhận được sự chú ý khi Công Phượng đón đồng đội mới là tuyển thủ Romania.

Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7: Đồng Nai chiêu mộ tuyển thủ Romania

Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7: Đồng Nai chiêu mộ tuyển thủ Romania

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7 nhận được sự chú ý khi Công Phượng đón đồng đội mới là tuyển thủ Romania.

Tân binh V-League 2026/27 chiêu mộ tiền vệ từng đá Cúp C1 châu Âu
Tân binh V-League 2026/27 chiêu mộ tiền vệ từng đá Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - CLB Đồng Nai thông báo chiêu mộ thành công tiền vệ từng đá tại Cúp C1 châu Âu là Milos Vulic để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2026/27.

Tân binh V-League 2026/27 chiêu mộ tiền vệ từng đá Cúp C1 châu Âu

Tân binh V-League 2026/27 chiêu mộ tiền vệ từng đá Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - CLB Đồng Nai thông báo chiêu mộ thành công tiền vệ từng đá tại Cúp C1 châu Âu là Milos Vulic để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2026/27.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế