Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Đồng Nai công bố 8 tân binh

Theo đó, CLB Đồng Nai đã chào đón 8 tân binh, gồm ba ngoại binh người Serbia, một ngoại binh Romania cùng bốn cầu thủ nội giàu kinh nghiệm, cho thấy quyết tâm hướng đến những mục tiêu lớn ở mùa giải mới.

Ở vị trí tiền đạo, Đồng Nai bổ sung hai ngoại binh chất lượng là Andrija Majdevac và Andrei Ivan. Majdevac, sinh năm 1997, từng khoác áo U18 Serbia và có kinh nghiệm thi đấu tại Serbia, Hy Lạp và Hungary. Mùa giải 2025/26, anh ra sân 29 trận trên mọi đấu trường cho Napredak, ghi 9 bàn và có 2 pha kiến tạo.

Trong khi đó, Andrei Ivan là tuyển thủ quốc gia Romania, từng thi đấu cho Universitatea Craiova, Rapid Wien và Panserraikos. Đáng chú ý, anh ghi 72 bàn thắng và thực hiện 38 pha kiến tạo trong màu áo Universitatea Craiova, đồng thời góp công giúp đội bóng giành Cúp Quốc gia và Siêu cúp Romania. Mùa giải vừa qua, Ivan thi đấu 32 trận cho Panserraikos tại giải VĐQG Hy Lạp, ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo.

Đồng Nai công bố 8 tân binh chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027.

Tuyến giữa được tăng cường bằng tiền vệ Miloš Vulić. Cầu thủ sinh năm 1996 từng khoác áo đội tuyển Serbia, thi đấu cho Red Star Belgrade và Crotone. Trong màu áo Red Star Belgrade, Vulić nhiều lần góp mặt tại UEFA Champions League và từng ghi bàn vào lưới Olympiacos.

Hàng phòng ngự cũng đón thêm ba sự bổ sung đáng chú ý gồm Filip Jović, Bùi Tiến Dụng và Phan Văn Hiếu. Jović, sinh năm 2000, từng khoác áo U18 Serbia và thi đấu tại Serbia, Bosnia & Herzegovina trước khi chơi cho Slaven Belupo ở Croatia mùa giải 2025/26.

Trong khi đó, Bùi Tiến Dụng trưởng thành từ lò PVF, từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 và vào bán kết ASIAD 2018 cùng Olympic Việt Nam.

Phan Văn Hiếu từng vô địch V-League 2023 cùng CAHN, đăng quang Giải hạng Nhất Quốc gia 2024/25 với Ninh Bình và ghi 6 bàn trong màu áo Bắc Ninh ở mùa giải vừa qua để góp công giúp đội bóng thăng hạng.

Ở vị trí thủ môn, Đồng Nai chiêu mộ Phạm Văn Phong. Thủ thành này từng khoác áo U19, U23 Việt Nam, được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và có nhiều năm thi đấu tại V-League.

Ngoài ra, đội bóng còn bổ sung hậu vệ cánh Nguyễn Văn Đức. Cầu thủ này từng thi đấu cho CLB Công An Hà Nội, góp phần vào hành trình chinh phục chức vô địch V-League và từng được bầu chọn vào Đội hình tiêu biểu V-League 2023/24.

Với sự góp mặt của 8 tân binh trải đều ở cả ba tuyến, Đồng Nai đã hoàn thiện đáng kể lực lượng trước mùa giải V-League 2026/2027, hướng tới việc nâng cao sức cạnh tranh trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.