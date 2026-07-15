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Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Thể Công Viettel chiêu mộ tiền vệ Brazil

Thứ Tư, 15:00, 15/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Thể Công Viettel chiêu mộ tiền vệ người Brazil - Hernandes Rodrigues.

Thị trường chuyển nhượng V-League 2026/27 tiếp tục sôi động khi Thể Công Viettel đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ người Brazil - Hernandes Rodrigues. Cầu thủ 26 tuổi được kỳ vọng sẽ tăng cường sức sáng tạo và tốc độ cho hàng công đội bóng áo lính.

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Hernandes Rodrigues gia nhập Thể Công Viettel. (Ảnh: IGNV)

Hernandes Rodrigues có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí như tiền vệ cánh, tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cắm. Điểm mạnh của Hernandes nằm ở tốc độ, khả năng rê dắt và xử lý bóng trong phạm vi hẹp, cùng những pha dứt điểm đa dạng bằng cả hai chân.

Trên trang Instagram cá nhân, tân binh người Brazil đã xác nhận thương vụ bằng thông điệp đầy quyết tâm. Hernandes viết: “Thử thách mới, mục tiêu mới và vẫn là khát khao chiến thắng. Tôi rất hạnh phúc khi được khoác áo của Thể Công Viettel FC.  

Tôi xin cảm ơn Chúa, gia đình và tất cả những người đã tin tưởng vào chặng đường của tôi. Hãy cùng nhau hướng tới những thành công lớn! Tiến lên nào, Thể Công Viettel FC”.

Trong sự nghiệp, Hernandes từng thi đấu nhiều năm tại K-League và để lại dấu ấn rõ nét. Cầu thủ 26 tuổi khoác áo hàng loạt CLB như Jeonnam Dragons, Gyeongnam FC, Incheon United, Jeonbuk Hyundai Motors và Daejeon Hana Citizen.

Đáng chú ý, quãng thời gian thi đấu cho Jeonbuk Hyundai Motors giúp Hernandes tích lũy kinh nghiệm tại sân chơi AFC Champions League. Đây được xem là lợi thế khi Thể Công Viettel hướng tới mục tiêu cạnh tranh ở các đấu trường khu vực.

Đầu năm 2026, cầu thủ này trở về Brazil để đầu quân cho Cuiaba tại Serie B. Theo định giá từ chuyên trang Transfermarkt, Hernandes hiện có giá khoảng 500.000 Euro.

PV/VOV.VN
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