Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM ra mắt tân HLV người Australia

CLB CA TP.HCM chính thức công bố HLV Diles Athanasios Arthur sẽ đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng từ mùa giải V-League 2026/27. Nhà cầm quân người Australia đã được giới thiệu tới toàn đội trong buổi ra mắt diễn ra vào ngày 15/7.

HLV Arthur được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại A-League, giải đấu hàng đầu của Australia. Trước khi đến Việt Nam, ông từng dẫn dắt Melbourne Victory và có thời gian làm việc tại Newcastle Jets cũng như Western Sydney Wanderers.

HLV Diles Athanasios Arthur ra mắt CLB CA TP.HCM. (Ảnh: CLB CA TP.HCM)

Sự xuất hiện của chiến lược gia người Australia đồng nghĩa với việc HLV Phùng Thanh Phương trở lại vai trò trợ lý. Trước đó, ban lãnh đạo đội bóng đã tiếp cận một số HLV ngoại khác nhưng không đạt thỏa thuận như mong muốn.

Dù sở hữu nền tảng chuyên môn tốt, HLV Arthur vẫn đối mặt không ít thách thức khi lần đầu làm việc tại V-League. Việc chưa có nhiều hiểu biết về bóng đá Việt Nam buộc ông cần thời gian để thích nghi và xây dựng lối chơi phù hợp.

Ở mùa giải 2025/26, CLB CA TP.HCM cán đích ở vị trí thứ 5 với 36 điểm. Chuẩn bị cho mùa giải 2026/27, đội bóng đã nói lời chia tay với 4 ngoại binh gồm Makrillos Peter, Raphael Utzig, Endrick Parafita và Matheus Felipe. HLV Arthur sẽ trực tiếp lựa chọn những ngoại binh mới phù hợp với triết lý của mình.

Ngoài V-League và Cúp Quốc gia, CLB CA TP.HCM còn góp mặt tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27. Lịch thi đấu dày đặc hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra lớn cho năng lực xoay tua và xây dựng lực lượng của tân HLV người Australia.