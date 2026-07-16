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Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Phan Văn Đức có bến đỗ mới

Thứ Năm, 12:56, 16/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Phan Văn Đức chính thức chia tay CLB Công an Hà Nội (CAHN) để gia nhập CLB Công an TP.HCM trước thềm mùa giải mới.

Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027, CLB Công an TP.HCM đã hoàn tất bản hợp đồng với tiền vệ Phan Văn Đức từ CAHN. Cầu thủ sinh năm 1996 trở thành tân binh thứ tư của đội chủ sân Thống Nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Trước khi cập bến Công an TP.HCM, Phan Văn Đức khoác áo CAHN sau quãng thời gian thành công cùng SLNA. Ở mùa giải 2025/2026, tiền vệ quê Nghệ An ra sân 24 trận trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn thắng và đóng góp 1 pha kiến tạo.

chuyen nhuong v-league 2026 2027 moi nhat phan van Duc co ben do moi hinh anh 1
Phan Văn Đức chính thức chia tay CLB Công an Hà Nội (CAHN) để gia nhập CLB Công an TP.HCM.

Dù có số lần ra sân khá ấn tượng, Phan Văn Đức chủ yếu được sử dụng từ băng ghế dự bị do phải cạnh tranh với nhiều ngôi sao trên hàng công của CAHN. Trước sự cạnh tranh khốc liệt cho một suất đá chính, cầu thủ 30 tuổi quyết định tìm kiếm môi trường mới để có thêm cơ hội thi đấu thường xuyên.

Gia nhập Công an TP.HCM, Phan Văn Đức được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội xuất phát ngay từ đầu. Nếu duy trì nền tảng thể lực và được trao niềm tin, cựu tuyển thủ Việt Nam hoàn toàn có thể tìm lại phong độ từng giúp anh trở thành một trong những tiền vệ tấn công nổi bật của bóng đá Việt Nam trong màu áo SLNA và đội tuyển quốc gia.

Trí Minh/VOV.VN
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