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Chuyển nhượng V-League 2026/2027: SLNA sắp có ngoại binh "xịn" thay thế Olaha

Thứ Tư, 08:43, 29/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027, SLNA chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo Gabriel Moysés từ CLB Athletic Club tại Serie B của Brazil.

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, SLNA sắp ra mắt tiền đạo Gabriel Moysés (quốc tịch Brazil). Trang chủ của CLB Athletic Club tại Serie B của Brazil đã xác nhận thông tin này. 

chuyen nhuong v-league 2026 2027 slna sap co ngoai binh xin thay the olaha hinh anh 1
Gabriel Moysés khi thi đấu ở Brazil. (Ảnh: Instagram). 

Có thể hình lý tưởng với chiều cao 1m90 và có chất lượng chuyên môn được đánh giá khá cao khi đã ra sân 9 trận ở Serie B mùa trước dù mới 23 tuổi, Gabriel Moysés được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của Olaha tại đội bóng xứ Nghệ. 

Trong mùa 2025/2026, SLNA rất vất vả mới giành quyền trụ hạng tại V-League với dàn ngoại binh không quá ấn tượng (ngoại trừ Olaha). Do đó, bên cạnh việc Olaha đến với CLB CA TP.HCM, đội chủ sân Vinh đã thanh lý toàn bộ những cầu thủ ngoại còn lại và sẽ bổ sung những ngoại binh mới cho mùa giải 2026/2027. 

Mùa 2026/2027, CLB SLNA dự kiến sẽ đôn thêm nhiều gương mặt trẻ ở đội U21 SLNA lên đội hình một để tranh tài tại V-League. Đó là những cầu thủ vừa đăng quang chức vô địch giải U21 Quốc gia 2026 sau khi đánh bại U21 Thể Công ở trận chung kết

Các nhân tố trẻ của SLNA sẽ là sự thay thế trực tiếp cho một số gương mặt như Văn Lương, Mạnh Quỳnh đã rời đội trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải. 

PV/VOV.VN
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