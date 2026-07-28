Chuyển nhượng V-League 26/27 mới nhất: Đình Triệu xúc động chia tay Hải Phòng

Mới đây, thủ môn Đình Triệu đăng tải tâm thư trên trang cá nhân để xác nhận việc rời CLB Hải Phòng. Trong những dòng chia sẻ, thủ thành sinh năm 1991 bày tỏ lòng biết ơn tới ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng anh trong suốt thời gian thi đấu tại sân Lạch Tray.

Thủ môn Đình Triệu chia tay Hải Phòng (Ảnh: VPF).

Trong tâm thư, Đình Triệu viết: “Năm năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng chứa đựng thật nhiều kỷ niệm. Hải Phòng là nơi cho tôi được nếm trải giấc mơ V-League còn dang dở, cũng là nơi chắp cánh cho ước mơ được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam trở thành hiện thực. Hải Phòng là điều gì đó rất sâu thẳm trong trái tim tôi”.

Thủ môn quê Hưng Yên cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đất Cảng và chia sẻ: “Tôi xin được rời CLB Hải Phòng để tiếp tục trên hành trình bóng đá của mình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các đồng đội và đặc biệt là người hâm mộ đã luôn yêu mến, động viên, sát cánh cùng tôi suốt chặng đường đã qua”.

Gia nhập CLB Hải Phòng từ năm 2022, Nguyễn Đình Triệu có 126 lần ra sân trên mọi đấu trường và trải qua 5 mùa giải trong màu áo đội bóng đất Cảng. Đây cũng là quãng thời gian gắn bó lâu nhất của anh với một CLB. Dấu ấn lớn nhất của thủ thành sinh năm 1991 là màn trình diễn xuất sắc tại ASEAN Cup 2024, góp công giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á.