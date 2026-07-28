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Chuyển nhượng V-League 26/27 mới nhất: Hà Nội FC chia tay cựu tuyển thủ U20

Thứ Ba, 08:52, 28/07/2026
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VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC chia tay hậu vệ Nguyễn Xuân Kiên.

Hà Nội FC đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng V-League 2026/2026 để chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau khi chiêu mộ thành công hậu vệ trái Mai Sỹ Hoàng, đội bóng Thủ đô đã chia tay Nguyễn Xuân Kiên, người thi đấu cùng vị trí.

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Hà Nội FC chia tay Xuân Kiên.

Trong thông báo của mình, Hà Nội FC cho biết: “Hà Nội FC trân trọng gửi lời cảm ơn tới Nguyễn Xuân Kiên vì những cống hiến và đồng hành cùng đội bóng trong suốt thời gian qua. Chúc Nguyễn Xuân Kiên luôn vững bước, gặt hái thật nhiều thành công và may mắn trên hành trình mới phía trước”.

Nguyễn Xuân Kiên sinh năm 2000, anh từng là tuyển thủ U20 và U21 Việt Nam. Cầu thủ này đầu quân cho Hà Nội FC vào năm 2024 từ Thể Công Viettel, nhưng không thể cạnh tranh suất đá chính.

Sau 2 năm khoác áo Hà Nội FC, Xuân Kiên ra sân vỏn vẹn 3 trận ở sân chơi V-League. Do đó, việc anh phải nói lời chia tay đội bóng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 là điều không mấy bất ngờ.

Tính đến thời điểm này, Hà Nội FC đã chiêu mộ được Andrew Jung, Bùi Ngọc Long, Mai Sỹ Hoàng và Phạm Đức Huy. Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC cũng đã chia tay một số cầu thủ đáng chú ý như Đậu Văn Toàn, Văn Xuân và Phạm Tuấn Hải.

Trí Minh/VOV.VN
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