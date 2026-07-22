Tuyển thủ U19 Bỉ bất ngờ gia nhập đội bóng V-League

Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Công an TP.HCM đã chiêu mộ thành công Lenn Minh Tran, tuyển thủ từng khoác áo các đội U16, U17 và U19 Bỉ. Cầu thủ sinh năm 2007 chuyển đến đội bóng ngành công an từ CLB MVV Maastricht (Hà Lan).

Lenn Minh Tran hiện thuộc nhóm cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Bỉ. Anh trưởng thành trong môi trường đào tạo châu Âu và từng nhiều lần được triệu tập lên các cấp độ đội tuyển trẻ của Bỉ. Việc gia nhập Công an TP.HCM được kỳ vọng sẽ giúp cầu thủ này có thêm cơ hội thi đấu và phát triển sự nghiệp tại V-League.

CLB MVV Maastricht xác nhận bán Lenn Minh Tran cho CLB Công an TP.HCM.

Thông báo xác nhận thương vụ, CLB MVV Maastricht cho biết: “Lenn Minh Tran chuyển từ MVV sang CLB Công an TP.HCM. Sau một mùa giải tại Maastricht, cậu ấy sẽ tiếp tục sự nghiệp tại Việt Nam”.

Đội bóng Hà Lan cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng các điều kiện của thương vụ trước khi đi đến quyết định chuyển nhượng. Theo MVV Maastricht, đây là phương án tốt nhất cho cả CLB và cầu thủ. Đại diện giải hạng Nhì Hà Lan cũng bày tỏ sự tự hào khi Lenn Minh Tran có bước tiến mới trong sự nghiệp chỉ ít lâu sau khi ra mắt bóng đá chuyên nghiệp.

MVV Maastricht nhấn mạnh thương vụ này phản ánh định hướng phát triển của đội bóng trong việc phát hiện, đào tạo và tạo điều kiện để các tài năng trẻ vươn tới những bước tiến lớn hơn.

MVV Maastricht gửi lời cảm ơn Lenn Minh Tran vì những đóng góp trong thời gian khoác áo đội bóng, đồng thời chúc cầu thủ gốc Việt thành công trong màu áo Công an TP.HCM cũng như chặng đường phía trước.

Với nền tảng được đào tạo tại châu Âu và kinh nghiệm thi đấu cho các đội tuyển trẻ Bỉ, Lenn Minh Tran được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung đáng chú ý của Công an TP.HCM ở mùa giải V-League 2026/2027.

Mặc dù MVV Maastricht đã xác nhận bán Lenn Minh Tran cho CLB Công an TP.HCM, nhưng đội bóng Việt Nam vẫn chưa công bố bản hợp đồng mới của mình. Trước đó, đội chủ sân Thống Nhất đã chiêu mộ những bản hợp đồng như Olaha (từ SLNA), Phan Văn Đức của CAHN.