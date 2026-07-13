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Cựu cầu thủ Everton gia nhập đội bóng V-League

Thứ Hai, 10:15, 13/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Cựu cầu thủ Everton - David Henen chính thức gia nhập CLB CAHN.

CLB CAHN gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng V-League khi công bố tân binh David Henen. Đây là bản hợp đồng thứ ba của nhà đương kim vô địch V-League nhằm chuẩn bị cho mùa giải đầy tham vọng phía trước.

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David Henen chính thức đầu quân cho CLB CAHN ở mùa giải 2026/2027. (Ảnh: CLB CAHN)

Sở hữu chiều cao 1,85m cùng nền tảng thể lực ấn tượng, tiền đạo người Togo được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh hàng công. Đội bóng ngành công an tin rằng sự góp mặt của Henen sẽ đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu bảo vệ ngôi vương và cạnh tranh ở đấu trường châu lục.

Sinh năm 1996 tại Bỉ, Henen từng được xem là tài năng triển vọng của bóng đá châu Âu. Henen có giai đoạn thi đấu cho đội trẻ Everton từ 2015 đến 2018, đồng thời tích lũy kinh nghiệm tại các CLB như Grenoble (Pháp) và KV Kortrijk (Bỉ).

Dù không trụ lại lâu ở môi trường đỉnh cao, chân sút này vẫn có hành trang đáng kể từ bóng đá châu Âu trước khi chuyển sang thi đấu cho Tobol tại Kazakhstan.

Trước khi cập bến CLB CAHN, tiền đạo 30 tuổi từng thi đấu cho Đà Nẵng ở mùa giải 2024/2025 và ghi 3 bàn sau 21 trận. Dù hiệu suất chưa quá nổi bật, Henen vẫn được đánh giá cao ở tốc độ, thể lực và khả năng thích nghi, với mức định giá khoảng 250.000 Euro theo chuyên trang Transfermarkt.

Song song với thương vụ này, CAHN cũng gia hạn với nhiều trụ cột và chiêu mộ thêm Damià Sabater cùng thủ môn Y Êli Niê để gia tăng chiều sâu đội hình.

PV/VOV.VN
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