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Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Tân binh giải đấu có động thái quyết liệt

Thứ Sáu, 15:09, 10/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 ngày 10/7, tân binh giải đấu là CLB Đồng Nai có động thái quyết liệt trong việc bổ sung lực lượng.

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, tân binh giải đấu là CLB Đồng Nai có những động thái quyết liệt trong việc bổ sung lực lượng với rất nhiều những cầu thủ mới. 

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Nguyễn Văn Đức là một trong số những tân binh của CLB Đồng Nai mùa bóng 2026/2027. (Ảnh: CLB Đồng Nai). 

Cụ thể trong ít ngày vừa qua, CLB Đồng Nai đã liên tục công bố ba bản hợp đồng mới với các tân binh như hậu vệ Nguyễn Văn Đức, thủ môn Phạm Văn Phong và cầu thủ ngoại Miloš Vulić. 

Nguyễn Văn Đức là hậu vệ cánh từng thi đấu cho CLB CAHN, Hà Tĩnh, đã từng được gọi lên tập luyện tại ĐT Việt Nam. Phạm Văn Phong là thủ môn giàu kinh nghiệm, từng chơi cho Thể Công Viettel, Sài Gòn FC và cũng đã có quãng thời gian được gọi lên ĐT Việt Nam. 

Trong khi đó, Miloš Vulić từng chơi cho Crotone ở giải Serie A (Italia), ra sân 25 trận cho CLB này đối đầu các đội bóng lớn như Inter Milan, AC Milan, Juventus. Vulić cũng từng có 2 lần khoác áo ĐTQG Serbia. 

Đây là những tân binh chất lượng, hứa hẹn sẽ là trụ cột của CLB Đồng Nai ở mùa bóng 2026/2027. 

Trong quãng thời gian tới, CLB Đồng Nai hứa hẹn sẽ có thêm nhiều tân binh khác để chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên chinh chiến ở V-League sẽ khởi tranh vào đầu tháng 9 tới. 

PV/VOV.VN
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