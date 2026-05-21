  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chuyển nhượng V-League mới nhất: Thêm một ngoại binh chia tay CLB Nam Định

Thứ Năm, 17:01, 21/05/2026
VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất: Thêm một ngoại binh nói lời chia tay CLB Nam Định sau mùa giải 2025/2026.

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất, CLB Nam Định đã chính thức nói lời chia tay ngoại binh Percy Tau sau khi mùa giải 2025/2026 khép lại. Quyết định này không quá bất ngờ khi tiền vệ người Nam Phi chủ yếu được sử dụng ở các đấu trường cúp thay vì giải quốc nội.

chuyen nhuong v-league moi nhat them mot ngoai binh chia tay clb nam Dinh hinh anh 1
CLB Nam Định nói lời chia tay với ngoại binh Percy Tau. (Ảnh: CLB Nam Định)

Kể từ đầu mùa, Percy Tau ra sân 21 trận nhưng chỉ có 8 lần góp mặt tại V-League và ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Dấu ấn của anh khá mờ nhạt, ngay cả ở hai trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á gặp Selangor, nơi anh đá chính nhưng không tạo được nhiều khác biệt.

Trước đó, đội bóng thành Nam cũng đã chia tay hàng loạt ngoại binh như Walber Mota, Caique Santos, Njabulo Blom và Kyle Hudlin. Việc liên tục thanh lọc lực lượng cho thấy CLB đang bước vào quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ sau mùa giải chưa đạt kỳ vọng.

Dù sở hữu tới 12 ngoại binh trong giai đoạn 2 mùa giải 2025/2026, Nam Định vẫn không thể duy trì sự ổn định về phong độ. Kết quả là đội bóng thành Nam chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026 với 31 điểm sau 23 vòng đấu.

Ở các đấu trường khác, Nam Định cũng không đạt thành tích như mong muốn khi bị loại sớm ở vòng bảng Cúp C2 châu Á và dừng chân ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á. Điều này khiến mục tiêu của Nam Định trong mùa giải tới nhiều khả năng chỉ gói gọn ở sân chơi quốc nội.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
PV/VOV.VN
Tag: V-League CLB Nam Định Percy Tau
Nhận định vòng 24 V-League 2025/2026: Cầu thủ mới nhập tịch thăng hoa ở VFantasy?

VOV.VN - Nhận định vòng 24 V-League 2025/2026: Cầu thủ mới nhập tịch - Geovane liệu có nối dài mạch trận ghi điểm ấn tượng? Hãy cùng đến với những nhận định của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 50.

12 cầu thủ bị treo giò ở vòng 24 V-League 2025/2026

VOV.VN - 12 cầu thủ bị treo giò ở vòng 24 V-League 2025/2026, Thể Công Viettel sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khi mất cặp ngoại binh Lucao, Paulo và hậu vệ Đinh Viết Tú.

Tin bóng đá 19-5: CLB Thanh Hóa gặp khó ở trận quyết đấu HAGL tại vòng 24 V-League

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 19-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Thanh Hóa gặp khó ở trận quyết đấu HAGL tại vòng 24 V-League 2025/2026; HLV Ancelotti hé lộ lý do chọn Neymar tham dự World Cup 2026; “Thần đồng” của ĐT Tây Ban Nha lỡ 2 trận đấu tại World Cup 2026…

V-League 2025/2026 cán mốc gần 700 thẻ vàng: CAHN vô địch sớm, đua trụ hạng căng

VOV.VN - Sau 23 vòng đấu, V-League 2025/2026 đã ghi nhận gần 700 thẻ vàng được rút ra. Dù CAHN đã chính thức lên ngôi vô địch, nhưng sức nóng của giải đấu vẫn không hề giảm sút bởi cuộc đua trụ hạng vô cùng khốc liệt ở nhóm cuối bảng.

Lịch thi đấu vòng 24 V-League 2025/2026: Tâm điểm ở xứ Thanh

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 24 V-League 2025/2026, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu ở những đội bóng đua trụ hạng.

