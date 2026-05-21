Chuyển nhượng V-League mới nhất: Thêm một ngoại binh chia tay CLB Nam Định

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất, CLB Nam Định đã chính thức nói lời chia tay ngoại binh Percy Tau sau khi mùa giải 2025/2026 khép lại. Quyết định này không quá bất ngờ khi tiền vệ người Nam Phi chủ yếu được sử dụng ở các đấu trường cúp thay vì giải quốc nội.

CLB Nam Định nói lời chia tay với ngoại binh Percy Tau.

Kể từ đầu mùa, Percy Tau ra sân 21 trận nhưng chỉ có 8 lần góp mặt tại V-League và ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Dấu ấn của anh khá mờ nhạt, ngay cả ở hai trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á gặp Selangor, nơi anh đá chính nhưng không tạo được nhiều khác biệt.

Trước đó, đội bóng thành Nam cũng đã chia tay hàng loạt ngoại binh như Walber Mota, Caique Santos, Njabulo Blom và Kyle Hudlin. Việc liên tục thanh lọc lực lượng cho thấy CLB đang bước vào quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ sau mùa giải chưa đạt kỳ vọng.

Dù sở hữu tới 12 ngoại binh trong giai đoạn 2 mùa giải 2025/2026, Nam Định vẫn không thể duy trì sự ổn định về phong độ. Kết quả là đội bóng thành Nam chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026 với 31 điểm sau 23 vòng đấu.

Ở các đấu trường khác, Nam Định cũng không đạt thành tích như mong muốn khi bị loại sớm ở vòng bảng Cúp C2 châu Á và dừng chân ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á. Điều này khiến mục tiêu của Nam Định trong mùa giải tới nhiều khả năng chỉ gói gọn ở sân chơi quốc nội.

