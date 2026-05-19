Lịch thi đấu vòng 24 V-League 2025/2026: Tâm điểm ở xứ Thanh

Theo lịch thi đấu vòng 24 V-League 2025/2026, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu của những đội bóng đua trụ hạng. Trận đấu sớm nhất vòng 24 là cuộc so tài của Thể Công Viettel vs PVF CAND.

Đội bóng của HLV Tiến Đại muốn giành chiến thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng, nhưng việc phải làm khách trước đoàn quân của HLV Popov trên sân Hàng Đẫy là nhiệm vụ quá khó.

Lịch thi đấu vòng 24 V-League 2025/2026.

Trong khi đó, trận đấu giữa Thanh Hóa vs HAGL tại sân Thanh Hóa vào lúc 18h ngày 23/5 cũng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Nếu đánh bại HAGL, Thanh Hóa sẽ trụ hạng sớm 2 vòng đấu.

Cũng theo lịch thi đấu vòng 24 V-League 2025/2026, Đà Nẵng sẽ tiếp đón Hải Phòng tại Chi Lăng. Đội bóng đất Cảng thi đấu sân khách mùa này không tốt nên đây là cơ hội để thầy trò HLV Đức Tuấn giành 3 điểm.

