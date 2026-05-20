12 cầu thủ bị treo giò ở vòng 24 V-League 2025/2026

Ban tổ chức V-League đã thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu và quan chức nghỉ làm nhiệm vụ tại các trận đấu vòng 24. Trong đó, Thể Công Viettel là đội mất nhiều cầu thủ nhất vì án phạt khi Đinh Viết Tú bị cấm thi đấu 3 trận vì hành vi không đúng mực với các cổ động viên Nam Định còn cặp ngoại binh Lucao - Paulo phải làm khán giả bất đắc dĩ do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Đối thủ của Thể Công Viettel trong trận đấu sớm vòng 24 V-League là PVF-CAND cũng không có sự phục vụ của Võ Anh Quân và Nguyễn Vũ Tín do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Đà Nẵng chịu tổn thất lớn khi Võ Nguyên Hoàng bị treo giò vì lĩnh thẻ đỏ trong trận hòa CA TP.HCM 2-2 ở vòng 23. Đáng chú ý, Võ Nguyên Hoàng vừa ghi bàn, vừa nhận thẻ đỏ ở trận này.

Tân vô địch CAHN sẽ thiếu vắng Cao Pendant Quang Vinh và Rogerio vì nhận đủ 3 thẻ vàng trong chuyến làm khách của Hà Tĩnh. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà sẽ không có Helerson và Mai Sỹ Hoàng vì án phạt.

Danh sách cầu thủ bị treo giò tại vòng 24 V-League 2025/2026 còn có bộ đôi cầu thủ Thanh Hóa là Nguyễn Bá Tiến, và Đoàn Ngọc Hà. Ngoài ra, Thanh Hóa có Cán bộ phân tích kĩ thuật Đỗ Trọng Hải phải nghỉ làm nhiệm vụ do nhận đủ 3 thẻ vàng.

