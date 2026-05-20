  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
12 cầu thủ bị treo giò ở vòng 24 V-League 2025/2026

Thứ Tư, 15:27, 20/05/2026
VOV.VN - 12 cầu thủ bị treo giò ở vòng 24 V-League 2025/2026, Thể Công Viettel sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khi mất cặp ngoại binh Lucao, Paulo và hậu vệ Đinh Viết Tú.

Ban tổ chức V-League đã thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu và quan chức nghỉ làm nhiệm vụ tại các trận đấu vòng 24. Trong đó, Thể Công Viettel là đội mất nhiều cầu thủ nhất vì án phạt khi Đinh Viết Tú bị cấm thi đấu 3 trận vì hành vi không đúng mực với các cổ động viên Nam Định còn cặp ngoại binh Lucao - Paulo phải làm khán giả bất đắc dĩ do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Thể Công Viettel mất tiền đạo chủ lực Lucao vì án treo giò. (Ảnh: Minh Dân)

Đối thủ của Thể Công Viettel trong trận đấu sớm vòng 24 V-League là PVF-CAND cũng không có sự phục vụ của Võ Anh Quân và Nguyễn Vũ Tín do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Đà Nẵng chịu tổn thất lớn khi Võ Nguyên Hoàng bị treo giò vì lĩnh thẻ đỏ trong trận hòa CA TP.HCM 2-2 ở vòng 23. Đáng chú ý, Võ Nguyên Hoàng vừa ghi bàn, vừa nhận thẻ đỏ ở trận này.

Tân vô địch CAHN sẽ thiếu vắng Cao Pendant Quang Vinh và Rogerio vì nhận đủ 3 thẻ vàng trong chuyến làm khách của Hà Tĩnh. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà sẽ không có Helerson và Mai Sỹ Hoàng vì án phạt.

Danh sách cầu thủ bị treo giò tại vòng 24 V-League 2025/2026 còn có bộ đôi cầu thủ Thanh Hóa là Nguyễn Bá Tiến, và Đoàn Ngọc Hà. Ngoài ra, Thanh Hóa có Cán bộ phân tích kĩ thuật Đỗ Trọng Hải phải nghỉ làm nhiệm vụ do nhận đủ 3 thẻ vàng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

 

Hoàng Long/VOV.VN
Tin bóng đá 19-5: CLB Thanh Hóa gặp khó ở trận quyết đấu HAGL tại vòng 24 V-League
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 19-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Thanh Hóa gặp khó ở trận quyết đấu HAGL tại vòng 24 V-League 2025/2026; HLV Ancelotti hé lộ lý do chọn Neymar tham dự World Cup 2026; “Thần đồng” của ĐT Tây Ban Nha lỡ 2 trận đấu tại World Cup 2026…

V-League 2025/2026 cán mốc gần 700 thẻ vàng: CAHN vô địch sớm, đua trụ hạng căng
VOV.VN - Sau 23 vòng đấu, V-League 2025/2026 đã ghi nhận gần 700 thẻ vàng được rút ra. Dù CAHN đã chính thức lên ngôi vô địch, nhưng sức nóng của giải đấu vẫn không hề giảm sút bởi cuộc đua trụ hạng vô cùng khốc liệt ở nhóm cuối bảng.

Lịch thi đấu vòng 24 V-League 2025/2026: Tâm điểm ở xứ Thanh
VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 24 V-League 2025/2026, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu ở những đội bóng đua trụ hạng.

Bất ngờ cái tên rơi vào vòng xoáy trụ hạng V-League 2025/2026
VOV.VN - CLB TP.HCM bất ngờ lao dốc và rơi vào vòng xoáy trụ hạng V-League 2025/2026 sau chuỗi trận đáng thất vọng.

HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt Ninh Bình từ vòng 25 V-League 2025/2026
VOV.VN - Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ dẫn dắt CLB Ninh Bình từ vòng 25 V-League 2025/2026.

