Chuyển nhượng V-League: Nam Định thông báo chia tay 4 ngoại binh

“Cảm ơn đóng góp của Motta, Caique, Blom và Kyle Hudlin trong thời gian qua. Chúc các bạn thành công trên chặng đường phía trước” - CLB Nam Định đưa ra thông báo vào chiều 20/5.

Thông báo chia tay 4 ngoại binh được Nam Định đưa ra trong bối cảnh, đội bóng thành Nam đã chính thức trở thành cựu vương tại V-League và kết thúc hành trình tại các giải đấu khu vực cũng như châu lục.

Ở mùa giải này, Nam Định đã thể hiện quyết tâm vươn tầm quốc tế khi chiêu mộ dàn ngoại binh hùng hậu. Tuy nhiên, đại diện V-League sớm dừng bước ở vòng bảng Cúp C2 châu Á và vừa thất bại trước Selangor ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á.

Trong số 4 ngoại binh vừa chính thức chia tay Nam Định, tiền đạo Kyle Hudlin là cái tên để lại ấn tượng lớn nhất. Chân sút cao 2m06 từng toả sáng ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia với cú đúp vào lưới CLB CAHN, nhưng sau đó Kyle Hudlin không thể cạnh tranh vị trí trong đội hình Nam Định.

Hiện tại, Nam Định đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League với 31 điểm và sẽ gặp Hà Nội FC ở vòng 24 diễn ra ngày 24/5.

