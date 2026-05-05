CLB CA TP.HCM chia tay HLV Lê Huỳnh Đức, ai sẽ ngồi vào "ghế nóng"?

Chiều 5/5, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin HLV Lê Huỳnh Đức sẽ rời ghế nóng CLB CA TP.HCM. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đội bóng này sa sút phong độ rõ rệt ở giai đoạn cuối của mùa giải.

Việc chia tay nhà cầm quân giàu kinh nghiệm được xem là hệ quả tất yếu sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng. Dù khởi đầu mùa giải khá ổn, CLB CA TP.HCM dần đánh mất sự ổn định và liên tục gây thất vọng.

Trong 5 trận gần nhất, CLB CA TP.HCM thua tới 4 và chỉ giành được 1 chiến thắng. Trận thua 0-2 trước Nam Định tại vòng 21 V-League càng khiến áp lực gia tăng khi đội chủ sân Bình Dương tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 29 điểm sau 21 vòng.

Sự thiếu ổn định trong lối chơi cùng phong độ đi xuống của nhiều trụ cột khiến ban lãnh đạo buộc phải đưa ra thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Dẫu vậy, đôi bên vẫn đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trong êm đẹp.

Ngay sau khi HLV Lê Huỳnh Đức rời đi, bài toán nhân sự cho vị trí “ghế nóng” lập tức được đặt ra. Theo một số nguồn tin, HLV Phùng Thanh Phương nhiều khả năng sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò này trong phần còn lại của mùa giải.

CLB CA TP.HCM sẽ bước vào trận đấu tiếp theo gặp SLNA tại vòng 22 V-League vào ngày 10/5 với nhiều áp lực. Đây được xem là cơ hội để đội bóng này tìm lại sự ổn định dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng mới.

