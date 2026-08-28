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CLB CA TP.HCM liên tiếp báo tin vui trước trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26

Thứ Sáu, 17:00, 28/08/2026
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VOV.VN - Trước trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26, CLB CA TP.HCM đã gửi đến người hâm mộ những thông tin đầy tích cực.

Trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26 đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi là màn so tài giữa hai đội bóng giàu tham vọng. CAHN đang hướng đến hành trình bảo vệ ngôi vô địch V-League, cũng như tiến ra đấu trường châu lục sẽ gặp CA TP.HCM đang thể hiện tham vọng lớn trước thềm mùa giải mới sau khi vô địch cúp Quốc gia mùa giải 2025/26.

clb ca tp.hcm lien tiep bao tin vui truoc tran sieu cup quoc gia 2025 26 hinh anh 1
CA TP.HCM bày tỏ quyết tâm trước trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26 (Ảnh: CA TP.HCM)

Hôm nay 28/8, tại Hà Nội, Trưởng đoàn kiêm Giám đốc điều hành Phạm Minh Anh cùng HLV trưởng Arthur đã trao hoa chúc mừng 4 tuyển thủ vừa giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam. Đó là Lê Giang Patrik, Khổng Minh Gia Bảo cùng 2 tân binh Nguyễn Nhật Minh và Đinh Quang Kiệt.

Trong đó, hai tân binh Nhật Minh và Quang Kiệt là hai cầu thủ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Hiện tại, Quang Kiệt đang tập trung cùng U20 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027.

Bên cạnh đó, CA TP.HCM cũng chia sẻ tin vui khác tới người hâm mộ là Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng chính thức trở thành công dân Việt Nam. Cả hai cầu thủ này vừa nhận CCCD và hộ chiếu quốc tịch Việt Nam.

Trước thềm trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26, HLV Arthur nhắn nhủ với cả đội: "Chúng ta là một gia đình dù là người Việt Nam, người nước ngoài hay các cầu thủ vừa trở thành công dân Việt Nam. Là một gia đình, chúng ta sẽ cùng tập luyện, cùng vui buồn và cùng nhau chiến thắng với mục tiêu đầu tiên là Siêu cúp quốc gia 2025/2026".

Trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26 giữa CAHN và CA TP.HCM sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 30/8 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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