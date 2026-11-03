CLB CAHN đối mặt thử thách cực đại trước hàng công Kyoto Sanga

CLB CAHN sẽ tiếp đón Kyoto Sanga ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Cúp C1 châu Á 2026/27 diễn ra lúc 19h15 ngày 3/11 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội. Sau những chiến thắng quan trọng ở vòng đấu trước, cả hai đội đều có thêm sự tự tin và quyết tâm nối dài đà hưng phấn.

Đại diện Việt Nam vừa tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Cảng Thượng Hải với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách. Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi thầy trò HLV Mano Polking bước vào trận đấu với đối thủ Trung Quốc sau khi toàn thua cả hai lượt trận đầu tiên.

CAHN giành chiến thắng cảm xúc trước Cảng Thượng Hải ở lượt trận 3 (Ảnh: CLB CAHN)

Đây cũng là lần đầu tiên CAHN tham dự sân chơi này, vì vậy màn trình diễn trước Cảng Thượng Hải mang đến cú hích tinh thần quan trọng. Được trở về Hàng Đẫy cùng sự cổ vũ của người hâm mộ nhà, đội bóng ngành công an chắc chắn muốn tái hiện phong độ ấn tượng đó.

Tuy nhiên, Kyoto Sanga cũng đang có sự chuẩn bị rất tốt sau màn ngược dòng thắng Newcastle Jets FC 5-2. Đáng chú ý, đội bóng Nhật Bản từng bị đối thủ Australia dẫn trước với cách biệt hai bàn nhưng vẫn thể hiện sức tấn công mạnh mẽ để giành trọn 3 điểm.

Những con số thống kê cho thấy hàng công Kyoto Sanga thực sự là mối đe dọa lớn với CAHN. Đội bóng Nhật Bản hiện có 6 điểm và sở hữu tỷ lệ sút bóng chính xác lên tới 55,6%, cao nhất trong số các đội tham dự giải đấu, với 20/36 cú sút không bị chặn đi trúng đích.

Kyoto Sanga sở hữu tỷ lệ sút bóng chính xác cao nhất trong số các đội tham dự giải đấu (Ảnh: AFC)

Lợi thế sân nhà giúp CAHN có thêm điểm tựa, nhưng chênh lệch về chất lượng cầu thủ giữa hai nền bóng đá vẫn là thách thức đáng kể. Thầy trò HLV Mano Polking cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn đứng vững trước sức ép từ đại diện Nhật Bản.

Bài toán quan trọng với HLV Polking là phân phối thể lực và điều chỉnh nhân sự hợp lý, nhất là khi một số cầu thủ CAHN chưa duy trì được phong độ ổn định trong những trận gần đây. Đội chủ nhà cần nhập cuộc tập trung, hạn chế sai sót và tận dụng tối đa những cơ hội có được.

Bên kia chiến tuyến, Kyoto Sanga đang duy trì phong độ tích cực cả ở đấu trường quốc nội lẫn châu lục. Với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đội khách nhiều khả năng sẽ chủ động tìm kiếm bàn thắng thay vì hài lòng với một kết quả hòa.

CAHN có lợi thế Hàng Đẫy, nhưng Kyoto Sanga vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nếu xét tương quan lực lượng và phong độ. Muốn giữ điểm ở lại sân nhà, đội bóng của HLV Mano Polking sẽ phải thể hiện hơn 100% khả năng, đặc biệt trong nhiệm vụ ngăn chặn hàng công đang đạt hiệu suất rất cao của đối thủ.