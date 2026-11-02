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HLV Mano Polking quyết cùng CAHN đánh bại đội bóng Nhật Bản ở Cúp C1 châu Á

Thứ Hai, 15:49, 02/11/2026
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VOV.VN - HLV Mano Polking quyết tâm cùng CLB CAHN đánh bại Kyoto Sanga ở lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Cúp C1 châu Á 2026/27 để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận CAHN vs Kyoto Sanga FC trong khuôn khổ lượt trận thứ tư vòng phân hạng Cúp C1 châu Á 2026/27, HLV trưởng Mano Polking khẳng định CLB CAHN đặt mục tiêu giành chiến thắng trên sân nhà, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

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HLV Mano Polking cùng cầu thủ Lê Văn Đô tham dự buổi họp báo trước trận CAHN vs Kyoto Sanga ở Cúp C1 châu Á 2026/27 (Ảnh: CLB CAHN)

Đánh giá về cuộc đối đầu với đại diện Nhật Bản, HLV Mano Polking cho biết đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với CAHN trong hành trình tại đấu trường châu lục. Sau chiến thắng trước Cảng Thượng Hải ở lượt trận trước, đội bóng ngành Công an đang có thêm sự tự tin và quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để hướng tới kết quả tích cực.

“Sau chiến thắng trước Cảng Thượng Hải, chúng tôi vẫn nuôi hy vọng đi tiếp và nếu làm được điều đó thì sẽ rất tuyệt vời. Đây là trận đấu thứ hai của CAHN trên sân nhà tại Cúp C1 châu Á. Tôi hy vọng toàn đội sẽ có một trận đấu tốt trước Kyoto Sanga và giành chiến thắng để dành tặng người hâm mộ”, HLV Mano Polking chia sẻ. 

Nhà cầm quân của CAHN cũng thừa nhận đội bóng đang phải đối mặt với những khó khăn về thời gian chuẩn bị và thể trạng cầu thủ do lịch thi đấu dày đặc. Sau chuyến làm khách trên sân của SLNA tại V-League, toàn đội chỉ có một buổi tập để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Kyoto Sanga. Ban huấn luyện sẽ phối hợp với bộ phận y tế để đánh giá tình trạng thể lực, từ đó lựa chọn đội hình phù hợp nhất.

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HLV Mano Polking quyết tâm cùng CAHN đánh bại Kyoto Sanga (Ảnh: CLB CAHN)

Đánh giá về đối thủ, HLV Mano Polking dành sự tôn trọng cho Kyoto Sanga, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh của bóng đá Nhật Bản. Theo ông, việc phải đối đầu với nhiều đại diện J.League tại vòng phân hạng là thử thách lớn đối với CAHN.

Kyoto Sanga là đội bóng có truyền thống lâu đời, sở hữu lực lượng với sự kết hợp giữa các cầu thủ nội và ngoại binh chất lượng. Vì vậy, dù đối thủ không có thứ hạng cao tại giải quốc nội, CAHN vẫn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung cao độ.

Cùng tham dự buổi họp báo, tiền vệ Lê Văn Đô khẳng định toàn đội đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu và đặt mục tiêu giành điểm trước đại diện Nhật Bản.

“Đây là trận đấu quan trọng của CLB CAHN. Tôi và các đồng đội đang tập trung cao độ để chuẩn bị. Toàn đội đặt mục tiêu có điểm trước Kyoto Sanga”, Lê Văn Đô cho biết.

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Lê Văn Đô phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: CLB CAHN)

Nhắc lại trận đấu với Kashima Antlers ở lượt trận trước, tiền vệ CAHN nhìn nhận đội bóng cần rút kinh nghiệm, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Cá nhân anh cũng xác định phải nỗ lực trong từng tình huống, góp phần giúp đội nhà đạt được mục tiêu đề ra.

Ở phía đối diện, HLV trưởng Kyoto Sanga FC Ranko Popovic đánh giá CAHN là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng và có tốc độ tốt. Nhà cầm quân này cho biết đội bóng Nhật Bản đang có những tiến bộ qua từng trận đấu, đồng thời đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm tại Hàng Đẫy để tiếp tục duy trì đà thuận lợi ở đấu trường châu lục. Ông cũng không tiết lộ quá nhiều về phương án chuẩn bị nhằm tránh để đối thủ nắm bắt chiến thuật.

Trận đấu giữa CLB CAHN vs Kyoto Sanga sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 3/11 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến màn so tài này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
PV/VOV.VN
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